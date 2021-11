Bielorrusia.- Tijanovskaya pide a la UE actuar ante represión interna de Lukashenko y no solo por presión migratoria

24-11-2021 Svetlana Tijanovskaya habla ante el Parlamento Europeo POLITICA EUROPA INTERNACIONAL BIELORRUSIA PARLAMENTO EUROPEO/ ALAIN ROLLAND



BRUSELAS, 24 (EUROPA PRESS)



La líder de la oposición bielorrusa Svetlana Tijanovskaya ha reclamado este miércoles a la Unión Europea que actúe ante la represión interna del régimen de Alexander Lukashenko en Bielorrusia y no solo reaccione ante la presión migratoria registrada en la frontera con Polonia.



En una intervención ante el Parlamento Europeo, ha lamentado que el foco del bloque europeo las últimas semanas se haya puesto en la crisis en la frontera polaca, mientras nueve millones de bielorrusos "son rehenes del régimen" de Minsk.



"Suponiendo que este abuso sobre los migrantes se pare de algún modo, ¿de verdad creen que las amenazas y abusos del régimen dentro de sus fronteras pararán?", ha señalado la opositora bielorrusa, afincada en Lituania desde que arrancó la crisis tras las elecciones de agosto 2020, fraudulentas a ojos de la UE.



En esta línea, Tijanovskaya ha alertado de que "se hace tarde" para Bielorrusia y que no basta con gestos de solidaridad y mensajes de preocupación de los europeos, después de un año y medio desde el inicio de la crisis. "Es el momento de los europeos de que demuestren su compromiso con sus valores a través de acciones. ¿Esperaremos otro año? No tenemos otro año, ni Bielorrusia ni Europa", ha asegurado.



Ante los eurodiputados, ha reclamado un papel más "proactivo" de Europa ante las autocracias y ha advertido de que las dictaduras "no tiene límites geográficos y se extienden como un virus si no se les para".



COHERENCIA CON EL NO RECONOCIMIENTO



Por todo ello ha recalcado que Europa debe ser coherente con su política de no reconocimiento hacia Lukashenko y evitar nombrar embajadores en Minsk, retirar a Bielorrusia de eventos internacionales y suspender al país como miembro de Interpol.



"Las sanciones funcionan. Mantengan un régimen consistente", ha reclamado, insistiendo en que las medidas restrictivas deben continuar además de coordinarse con Estados Unidos y Reino Unido para que sean efectivas.



Pese a agradecer el apoyo a la democracia en Bielorrusia y el galardón del premio Sajarov por parte del Parlamento Europeo, la opositora ha lamentado que durante todo este año la persecución de activistas, la violencia contra manifestantes y las detenciones arbitrarias se hayan sucedido mientras caía el interés mediático en el bloque europeo.



En su intervención inicial antes de dar paso a Tijanovskaya, el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, ha presentado a la disidente como "símbolo de la lucha por la democracia y la libertad y voz de los muchos presos políticos encarcelados en Bielorrusia".



El socialista italiano ha criticado que Minsk sigue violando los derechos de sus ciudadanos, silenciado a la sociedad civil y no duda en empujar a migrantes contra las fronteras de la Unión con fines políticos. "Reiteramos que los valores de la Unión no están en venta. Este Parlamento pide a las otras instituciones a levantarse en defensa de los derechos fundamentales", ha recalcado.