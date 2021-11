Biden nominará a Shalanda Young como su jefa de presupuesto

Shalanda Young

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominará a Shalanda Young como jefa de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés), cargo que ocupó como directora interina durante gran parte de este año, dijo una persona familiarizada con el asunto el martes por la noche.

Young asumió el papel de directora interina después de que la nominación de la primera candidata de Biden, Neera Tanden, fuera retirada del Senado en marzo. El presidente también planea nominar a Nani Coloretti, exfuncionaria de la administración Obama, como subdirectora de la OMB, según una segunda persona familiarizada con el asunto.

El presidente había nominado originalmente a Young como subdirectora y el Senado la confirmó para ese puesto. Los principales demócratas de la Cámara, incluida la presidenta, Nancy Pelosi, presionaron a Biden para que promoviera a Young, quien formaba parte del personal del Comité de Asignaciones de la Cámara.

La decisión de nominarla como directora permanente fue informada anteriormente por el Washington Post.

Si se confirma, Young, que es negra, sería la primera mujer no blanca en desempeñarse como directora de la OMB. Coloretti, una estadounidensa filipina, sería una de las estadounidenses de origen asiático de más alto rango en la administración de Biden, según la segunda persona familiarizada con el asunto.

La OMB, según el sitio web de la Casa Blanca, “supervisa la implementación de la visión del presidente en todo el Poder Ejecutivo”. Aun así, el puesto de director permanente fue uno de los muchos puestos principales de la Administración que siguen sin cubrir.

La nominación de Tanden en noviembre pasado desató una reacción violenta en la derecha y la izquierda por las publicaciones sarcásticas de Twitter que criticaban a sus oponentes políticos, incluidos los partidarios del senador Bernie Sanders de Vermont y republicanos prominentes, que habrían votado por su elección.

Tanden, que se desempeñó como presidente del liberal Centro para el Progreso Estadounidense, luego se unió al personal de la Casa Blanca como asesora principal y en octubre fue nombrada secretaria de personal.

Nota Original:

Biden Will Nominate Shalanda Young as His Budget Chief (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.