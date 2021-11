Banco Central de Brasil advierte sobre elevar tasas súbitamente

(Bloomberg) -- Al director del banco central de Brasil le preocupa que las expectativas de inflación superen la meta para el próximo año, pero advirtió que subir las tasas de interés demasiado rápido podría también perjudicar las perspectivas de crecimiento.

Roberto Campos Neto señaló que los responsables de formular la política deben ser conscientes de que los modelos económicos en un mundo pospandémico tienen limitaciones, por lo que podrían no captar con precisión el impacto rezagado de la política monetaria sobre los precios. Al mismo tiempo, deben asegurarse de que las expectativas de inflación no superen el objetivo, lo que podría traducirse en una pérdida de credibilidad en el trabajo del banco y alimentar aún más la inflación.

“El objetivo es no cometer ninguno de esos errores”, dijo en un evento en línea organizado por Bank of America Corp. “En un país con una memoria vívida de la inflación, es muy importante asegurarse de que el desanclaje de las expectativas de inflación no inicie una revaloración en la economía que genere una mayor inercia que podría evitarse siendo más proactivo”.

Este año, el banco central de Brasil ha sido el más agresivo del mundo, aumentando su índice de referencia Selic en 575 puntos base desde marzo a un 7,75% y anunciando que habrá otra alza de 150 puntos base el próximo mes. Sin embargo, las expectativas de inflación se mantienen por encima del objetivo hasta 2024. Las previsiones para el próximo año se sitúan cerca del techo de la meta de 3,5%, que incluye un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales.

Campos Neto no mencionó la guía del banco sobre otra alza de 150 puntos base en diciembre y no dijo si será posible llevar la inflación a la meta el próximo año.

“Solo puedo decir que será tema de conversación en nuestra próxima reunión”, dijo, y agregó que los formuladores de política han estado enfatizando que su objetivo es llevar la inflación a la meta. “Estamos analizando todas las variables para comprender qué está sucediendo a nivel local, y mundial, y cómo está sucediendo este proceso de difusión”.

