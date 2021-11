Australia declara terroristas a Hizbulá y a grupo neonazi de The Base

La ministra del Interior australiana, Karen Andrews (c), afirmó que la decisión de declarar como organizaciones terroristas al grupo Hizbulá y al colectivo neonazi The Base se ha tomado en un momento en el que el país está abriendo sus fronteras. EFE/EPA/LUKAS COCH

Sídney (Australia), 24 nov (EFE).- El Gobierno de Australia declaró este miércoles como organizaciones terroristas al grupo islámico de origen libanés Hizbulá y al colectivo neonazi The Base, fundado en Estados Unidos en 2018.

En una conferencia televisada, la ministra del Interior australiana, Karen Andrews, afirmó que la decisión se ha tomado en un momento en el que el país está abriendo sus fronteras, cerradas desde el inicio de la pandemia, lo que aumentará la concentración de multitudes y un mayor riesgo de ataques.

"The Base es un grupo violento, racista y neonazi que, según las agencias de seguridad, han planificado ataques terroristas. The Base ha sido ilegalizado como una organización terrorista por los Gobiernos de Canadá y Reino Unido", explicó la ministra.

Andrews señaló que Hizbulá "continúa amenazando con ataques terroristas y apoyando organizaciones terroristas", por lo que declara "terrorista" a toda la organización, que cuenta con un brazo militar y otro civil.

La ministra afirmó que la intención del Gobierno no es crear miedo entre los ciudadanos, sino proteger su seguridad y no bajar la guardia ante el riesgo de ataques terroristas.

The Base ("La base") fue formado por el activista neonazi estadounidense Rinaldo Nazzaro, que se cree que se encuentra en Rusia, y está activo en Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa con una ideología supremacista que defiende la creación de etnoestados de raza blanca mediante acciones violentas.

Hizbulá ("Partido de Dios") es un movimiento islámico chií nacido en 1985 en el marco de la guerra del Líbano con ayuda de Irán y tiene como objetivo luchar contra Israel y las fuerzas occidentales lideradas por Estados Unidos.

Esta organización cuenta con un partido político en Líbano, así como oenegés, escuelas, un servicio secreto y una poderosa milicia que ha estado envuelta en la lucha armada contra Israel y en la guerras de Bosnia y Siria.

Hizbulá es considerado un grupo terrorista por la Unión Europea (solo el brazo militar), Estados Unidos, Canadá, Argentina, Paraguay y Japón, entre otros, pero no por otros países como China, Cuba, Irán, Rusia y Venezuela.