Alessandro Lequio explica el motivo de su enfado con Rosa Benito... Y ella acaba llorando desconsolada

24-11-2021 Rosa Benito y Alessandro Lequio han zanjado su guerra televisiva. Nuevo capítulo en la guerra entre Alessandro Lequio y Rosa Benito. Después de que la exmujer de Amador Mohedano asegurase que le daba "mucha pena" el italiano y que le veía "muy mayor", el ex de Ana Obregón no dudaba en responderle llamándole "cortita" y atacando a Chayo Mohedano, lamentándose de que en lugar de estar subida a un escenario tuviese que "vender sus braguitas en una web para adultos". Un golpe bajo al que la cuñada de Rocío Jurado contestaba horas después, disculpándose con el conde si sus declaraciones sobre su edad le habían sentado mal y pidiéndole que no metiese a las familias en su enfrentamiento.



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Consciente de que ayer traspasó los límites en sus palabras sobre Chayo, Lequio ha entonado el mea culpa este miércoles y, aceptando el perdón de Rosa, ha explicado por qué reaccionó con tanta dureza contra la colaboradora. "Quiero dejar claro que no me molestó lo de la vejez porque soy el primero que se ríe de los achaques de la edad", ha asegurado el italiano, desvelando que su enfado se debió a que "cuando dijo que le daba mucha pena se refería a mis circunstancias personales y eso, querida Rosa, son cosas con las que no se juega". "Creo que se ha entendido bien. Si tú me tocas donde no tienes que tocar entonces..." concluía afectado el ex de Ana Obregón, dolido con Rosa por aludir, en cierto modo, al fallecimiento de su hijo Aless, un durísimo golpe sobre el que Lequio nunca ha hablado públicamente.



Tan solo una hora después era la ex de Amador Mohedano la que, rota en lágrimas, aclaraba en 'Ya es mediodía' que en ningún momento dijo lo de que le daba "mucha pena" por sus circunstancias personales, como el colaborador aseguraba poco antes. "Sería incapaz de decir algo así que pudiese afectar a sus sentimientos. Jamás en mi vida hubiera pensado que él o alguien al oírme hablar pueda pensar que lo he hecho con esa intención. Jamás", ha confesado una destrozada Rosa que, consciente de cómo se debía sentir Alessandro, no dudó en ir a buscarlo en cuanto acabó 'El programa de Ana Rosa'.



Desvelando que su reencuentro ha ido "bien, nos hemos entendido totalmente", la tía de Rocío Carrasco ha desvelado que al igual que ella se ha disculpado con Lequio, él le ha pedido perdón por lo de Chayo, momento en el que rota ha hecho un alegato en defensa del machaque continuo que cree que sufre su hija en los medios de comunicación de nuestro país: "Mi hija es muy luchadora y tiene tres niños de colegio. No se puede hacer daño continuamente a ella para hacérmelo a mi y que salte".



"Rosario Lleva 20 años luchando en el mundo de la música y no se le perdona ser sobrina de Rocío Jurado. Es muy injusto. Ya basta. Ha demostrado ser una artista que canta y que lo hace muy bien y sino se hubiera retirado. Es una luchadora constante, ha sido una curranta y llevan 20 años machacándola, que otra persona se hubiera quitado de en medio. Muchas veces le digo vete de este país porque parece que cuando te vas te admiran más", ha señalado, confesando que en ocasiones piensa que "es una pena tener los padres que tiene porque la crucifican a ella no es justo. Se merece una oportunidad en la vida porque es una curranta y está haciendo lo que le gusta en la vida que es cantar. Y no puedo más. Que me ataquen a mí pero que dejen a Rosario Mohedano", ha pedido desconsolada.