Actas de Fed destacan flexibilidad en reducción compras de bonos

(Bloomberg) -- Los funcionarios de la Reserva Federal enfatizaron en su última reunión la necesidad de flexibilidad en el ritmo de reducción de su programa de compra de bonos, así como en el calendario de aumentos de las tasas de interés, antes de la publicación de datos que mostraron una aceleración de la inflación.

“Los participantes enfatizaron que mantener la flexibilidad para implementar ajustes de política apropiados sobre la base de consideraciones de gestión de riesgos debe ser un principio rector en la conducción de la política”, según las minutas de la reunión del 2 y 3 de noviembre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) publicadas el miércoles.

“Varios participantes señalaron que el Comité debería estar preparado para ajustar el ritmo de las compras de activos y elevar el rango objetivo de las tasas de los fondos federales antes de lo que los participantes preveían actualmente, si la inflación seguía siendo superior a los niveles coherentes con el objetivo del Comité”, según las minutas.

En la reunión, el FOMC decidió mantener las tasas de interés cerca de cero y empezar a reducir el ritmo de las compras del programa de compra de bonos de US$120.000 millones al mes que implementó el año pasado, con miras a completar el proceso a mediados de 2022.

Desde entonces, la inflación ha empeorado. Las cifras del Departamento del Trabajo correspondientes al mes de octubre, publicadas el 10 de noviembre, mostraron que los precios al consumidor aumentaron un 6,2% durante el último año, lo que representa la tasa de inflación más alta desde 1990. El mercado laboral estadounidense también se recuperó el mes pasado con un aumento de las nóminas mayor de lo previsto, lo que indica un avance en la recuperación de algunos de los millones de puestos de trabajo perdidos por la pandemia.

Los informes han llevado a algunos funcionarios de la Fed —entre ellos el vicepresidente saliente, Richard Clarida, el gobernador Christopher Waller, el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, y su colega de San Francisco, Mary Daly— a argumentar que podría ser apropiado discutir la aceleración del proceso de reducción de la inflación cuando el FOMC se reúna de nuevo el 14 y 15 de diciembre.

“Aunque los participantes esperaban que las presiones inflacionarias significativas duraran más de lo que esperaban anteriormente, en general siguieron anticipando que la tasa de inflación disminuiría significativamente durante 2022 a medida que los desequilibrios de la oferta y la demanda disminuyeran”, señalan las minutas. “Muchos participantes señalaron consideraciones que podrían sugerir que la elevada inflación podría ser más persistente”.

Completar la reducción de las compras de activos en una fecha anterior daría a los funcionarios la opción de subir las tasas de interés antes si se considerara necesario para mantener la inflación bajo control. En septiembre, los funcionarios estaban divididos en cuanto a la necesidad de subir las tasas el próximo año o en 2023. En la reunión de la Fed del próximo mes se publicará un nuevo “gráfico de puntos” de sus proyecciones trimestrales.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablando el lunes en la Casa Blanca después de que el presidente Joe Biden lo nominara por otros cuatro años al frente de la entidad, dijo que los responsables de la política monetaria “utilizarán nuestras herramientas para respaldar la economía y un mercado laboral fuerte, y para evitar que se arraigue una inflación más alta”.

