1-2. El Ajax pasa a octavos como primera de grupo

EFE/EPA/ERDEM SAHIN

Redacción deportes, 24 nov (EFE).- Dos goles de Sébastien Haller en la segunda parte, con asistencias de los argentinos Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez, le dieron la victoria este miércoles al Ajax y el liderato definitivo del grupo C de la Liga de Campeones frente a un Besiktas (1-2) que, con cero puntos, ni siquiera podrá luchar en la última jornada por un puesto en la Liga Europa.

Con cinco victorias de cinco, el Ajax llegará a los octavos de final con una tarjeta de presentación envidiable. Tiene tres goles en contra y dieciséis a favor, nueve de ellos de Haller, que iguala a Robert Lewandowski como máximo goleador de la Liga de Campeones.

El equipo de Amsterdam comenzó el encuentro de Estambul de forma fría y le dejó la iniciativa al Besiktas, que se adelantó en el minuto 22 con un gol de penalti de Rachid Ghezzal. En la segunda mitad, los hombres de Erik ten Hag pusieron la marcha la apisonadora y remontaron el resultado gracias a los dos goles de Haller, que entró en el descanso.

El entrenador del Ajax aprovechó el encuentro de Estambul para introducir novedades. André Onana volvió a defender la portería tras cumplir su sanción de nueve meses por dopaje e hizo un par de paradas fundamentales en la primera mitad. Otro regreso fue el de Nicolás Tagliafico, que volvió al once inicial un mes después de su última aparición. Sólido atrás y aportando en el ataque por la izquierda, el argentino dio argumentos para recuperar protagonismo en los próximos partidos.

El experimentó que no funcionó esta noche fue el de Mohamed Daramy. El fichaje más caro de esta temporada del Ajax estrenó titularidad en Liga de Campeones, estuvo muy impreciso en ataque y fue sustituido en el descanso por Haller.

Los primeros minutos fueron del Besiktas, o lo que es lo mismo, de Georges-Kévin N’Koudou, que volvió a la titularidad tras perderse parte de la temporada por lesión. El francés puso en apuros a la defensa del Ajax por la izquierda y en sus pies estuvieron las ocasiones más peligrosas. Rosier, con la zurda, mandó un disparo de rosca al palo.

Una mano clara del lateral del Ajax Noussair Mazraoui en el área tras un saque de esquina provocó un penalti que necesitó del VAR para ser confirmado. Rachid Ghezzal ejecutó la pena máxima reventando la pelota arriba la derecha, haciendo inútil la buena estirada de Onana.

En el área contraria, Daramy mandó a las nubes sus remates y Gunok, muy bien colocado, despejó un misil tierra-aire de Berghuis.

Ten Hag tomó el toro por los cuernos en el descanso, quitó a Daramy y puso a Haller. El equipo neerlandés acumuló posesiones más largas, se mostró más preciso en los últimos metros y anuló al Besiktas en la segunda parte.

El dúo argentino del Ajax fue la base del gol del empate. Martínez hizo un pase en profundidad hacia Tagliafico que quebró la línea defensiva del conjunto turco. El portero se fue a por el ex de Independiente y éste se la cedió a Haller que, totalmente solo, empujó la pelota al fondo de la portería.

El Ajax en realidad ni siquiera necesitó pisar el acelerador al cien por cien para darle la vuelta al resultado y el segundo vino gracias a un tiro libre. Tadic la colocó en el área, Martínez remató y Haller, con el traje de cazador en el área pequeña, puso la pierna para corregir la trayectoria y hacer su noveno gol en Liga de Campeones. La defensa del Besiktas se quedó simplemente mirando.

El conjunto turco ni siquiera intentó hacer el empate, asumiendo que su trayectoria en Europa ha llegado a su fin esta temporada. El Ajax, por su parte, se dirige a toda velocidad a los octavos de final y llegará a la última jornada de la fase de grupos sin necesidad de jugarse nada.

- Ficha técnica:

1. Besiktas: Gunok; Meras, Montero (m.81: Uysal), Vida, Rosier; Mehmet Topal (m.81: Hutchinson), Pjanic (m.81: Ucan); N’Koudou, Alex Teixeira (m.59: Bozdogan), Ghezzal y (m. 67: Batshuayi); Larin.

2. Ajax: Onana; Tagliafico (m.77: Blind), Martínez, Schuurs (m.77: Rensch), Mazraoui (m. 72: Timber); Gravenberch, Berghuis (m.83: Taylor), Klaassen; Daramy (m.46: Haller), Tadic y Neres.

Goles: 1-0, m.22: Ghezzal de penalti. 1-1, m.54: Haller. 1-2, m.69: Haller.

Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia-Herzegovina) mostró tarjeta amarilla a Larin, del Besiktas, y a Haller por parte del Ajax.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada del grupo C de la Liga de Campeones disputado en el estadio Besiktas Park, en Estambul.