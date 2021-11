Venezuela.- Rodríguez pide que Alianza Democrática y Fuerza Vecinal se unan al diálogo como la "otra opción opositora"

31-08-2020 El portavoz del Gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA PRESIDENCIA VENEZUELA



Celebra que aparece está opción "diferente al extremismo de la Mesa de la Unidad Democrática"



Arremete contra Guaidó y dice que tras los comicios "se quedó sin política y sin argumentos"



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha pedido este lunes que Alianza Democrática y Fuerza Vecinal sean incorporados al diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela al haber demostrado en los comicios que "hay otra opción opositora", mientras la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) "no existe".



Rodríguez, también líder de la delegación del Ejecutivo de Nicolás Maduro para el diálogo, que se encuentra actualmente suspendido tras haber celebrado varias rondas en los últimos meses en Ciudad de México, ha celebrado así que esté apareciendo una "opción opositora diferente al extremismo de la MUD", bandera común bajo la que se ha presentado la Plataforma Unitaria.



"Cuando nos vengan a hablar de procesos de diálogo, necesariamente tienen que incorporarse aquellas fuerzas políticas que recibieron respaldo ayer. La MUD como tal ya no existe", ha aseverado al respecto Rodríguez en una rueda de prensa, informa el medio venezolano 'Globovisión'.



Asimismo, ha apuntado a los comicios regionales y municipales de este domingo como "un gran ejemplo de diálogo donde casi nueve millones de venezolanos fueron a votar". "Esa es la forma de diálogo por excelencia y genera consecuencias inmediatas: la foto de la oposición es diferente ahora", ha aseverado, para apuntar a que otras fuerzas opositoras han "barrido" a la MUD en "muchos municipios del país".



En este contexto, Rodríguez ha aprovechado para arremeter contra el líder opositor Juan Guaidó, quien, ha dicho, "se quedó sin trabajo el pasado 6 de diciembre de 2020 (por las elecciones al Parlamento) y este 21 de noviembre se quedó sin política, sin argumentos, como no sea el delirio y la psicosis".



El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Pedro Calzadilla, ha ofrecido este lunes los resultados actualizados al 99,2 por ciento de escrutinio de las elecciones regionales y locales venezolanas, en las que el 'chavismo' se ha hecho con 18 de las 21 gobernaciones que ya han acabado su recuento.



La alianza del Gran Polo Patriótico, en la que ha concurrido el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha logrado 18 cargos de este tipo hasta el momento, mientras que la MUD ha logrado otros dos y "otros partidos políticos" otra gobernación. Quedan todavía por definirse dos gobernaciones.