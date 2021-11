Una antología revive la obra de José Martí, el "apóstol americano"

El director de la Real Academia de la Lengua de Cuba, Rogelio Rodríguez (i); el escritor Sergio Ramírez (2i) y Pilar Reyes, directora de Alfaguara, durante la presentación de "Martí en su universo", la nueva edición conmemorativa de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, una antología de la obra del cubano José Martí. EFE/Rodrigo Jiménez

Madrid, 23 nov (EFE).- Aunque José Martí vivió solo 42 años, fue un autor prolífico en diferentes géneros pero sobre todo fue un escritor comprometido, un "apóstol americano" que se consagró a la causa de la independencia de Cuba y cuya obra se recoge ahora en una antología de la Asociación de Academias de la Lengua Española.

"Martí en su universo. Una antología" (Alfaguara) es el título de la edición conmemorativa de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) que fue presentada este martes en Madrid y que contiene una selección de la obra del "más universal de los cubanos", el escritor que revolucionó la literatura en español, en los diferentes géneros que publicó, la narrativa, la poesía, el ensayo, la crítica y el epistolar, además de todas las formas del periodismo.

El escritor nicaragüense y Premio Cervantes Sergio Ramírez presentó esta antología junto con el director de la Academia Cubana de la Lengua, Rogelio Rodríguez Coronel; el director de la Real Academia Española y presidente de la ASALE, Santiago Muñoz Machado, y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes.

Sergio Ramírez destacó la dualidad de Martí (La Habana, 1853-Dos Ríos, 1895), que fue a la vez "gran apóstol de la independencia de Cuba y uno de los próceres de América Latina y gran escritor", un autor "que representa el compromiso, que no renuncia a los azares de la vida pública", de tal forma que no se puede explicar a Martí "sin su anhelo por la independencia".

Ramírez recordó la lucha de Martí para reunir a los cubanos "alrededor de la bandera de la independencia" y dijo que su literatura no se puede entender sin su compromiso político: "ninguna línea escrita por él se puede entender sin ver juntas su visión política y su escritura literaria", a la vez prolífica y de gran calidad.

Y aunque en 1959 se convirtió en un símbolo de la revolución cubana, agregó Ramírez, Martí es una figura universal para todos los cubanos, aunque estén exiliados, pues no es una figura sectaria o partidaria, indicó.

El escritor nicaragüense recalcó también cómo en sus crónicas Martí reflejó el modernismo que transformó el periodismo en América Latina y cómo respetaba siempre las "tradiciones del otro". También fue un gran y "persuasivo" orador, agregó.

Publicó en periódicos y revistas de Cuba, México, Venezuela, Guatemala y Estados Unidos y en su poesía su estilo fue de extraordinaria sintaxis y metáfora original, recordó el director de la Academia de la Lengua de Cuba.

Su poesía fue reconocida por autores de la talla de Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral o María Zambrano, de los que se incluyen textos en la antología, así como de Guillermo Díaz-Plaja, quien dijo de Martí que era "el prosista mas enérgico que ha tenido América".

"No hay obra, no hay página, no hay párrafo, no hay balbuceo de José Martí en que no resplandezca su actitud de vigilante escritor", destacó Díaz-Plaja, según recoge la antología, que tiene también textos críticos sobre el cubano de miembros de la Academia de la Lengua de Cuba, como Roberto Fernández Retamar y Roberto Méndez, Sergio Valdés y Marlen A. Domínguez.

José Martí "está vivo hoy en Cuba totalmente", indicó Rogelio Rodríguez, que destacó que su figura y su obra siguen en el centro mismo del sector cultural y social de la isla, aunque también fuera de ella, pero consideró que todavía queda mucho por descubrir y divulgar de sus escritos.

El director de la Academia de la Lengua cubana señaló que, aunque se han escrito muchas antologías sobre la obra "del más universal de los cubanos", la presentada este martes tiene el propósito de acercar al lector "a la sensibilidad e inteligencia, angustias y alegrías que fecundaron su vida".

La antología, dijo el director de ASALE, fue compilada por la Academia cubana, como ha ocurrido con las respectivas academias en anteriores ediciones conmemorativas que componen la colección.