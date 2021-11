Turbulencias en bolsa para filial de Evergrande ante plan colocación acciones

Cartel de la empresa China Evergrande Centre en Hong Kong, China, en una foto de archivo. EFE/EPA/JEROME FAVRE

Shanghái (China), 23 nov (EFE).- Las acciones en Hong Kong de la filial de vehículos eléctricos del endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande, Evergrande New Energy Vehicle, perdían hoy parte de lo ganado este lunes ante el anuncio de un plan para colocar unos 347 millones de dólares (308 millones de euros) en participaciones.

Los títulos de la subsidiaria caían hoy un 5,6 % poco antes de las 11.00 hora local (03.00 GMT) tras haber repuntado un 11 % en la sesión anterior, mientras que los de su matriz seguían la tendencia contraria: hoy subían un 1,09 % a la citada hora después de retroceder un 1,08 % este lunes.

El pasado viernes por la noche, Evergrande New Energy Vehicle anunció, en un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong, la colocación de 900 millones de acciones, que representarán el 8,3 % del total de títulos de la compañía tras la emisión.

El precio por acción será de 3 dólares de Hong Kong (0,39 dólares, 0,34 euros), lo que supone un descuento del 15,01 % con respecto al precio con el que cerraron los títulos en la Bolsa de Hong Kong el mismo día del anuncio.

La empresa destinará lo recaudado "a investigación y desarrollo (I+D) y a la producción de los vehículos de nuevas energías del grupo, facilitando los preparativos para poner en marcha la producción de los vehículos de nuevas energías (de la marca) Hengchi".

Esta es la segunda vez este mes que Evergrande New Energy Vehicle anuncia una colocación de acciones tras efectuar otra por el equivalente a 64 millones de dólares (57 millones de euros).

Tras esta nueva emisión de títulos, la porción de la compañía que controla el Grupo Evergrande pasará del 63,84 % al 58,54 %, explica la subsidiaria en el documento.

Aunque Evergrande New Energy Vehicle todavía no ha vendido ni un solo vehículo, en febrero llegó a alcanzar una valoración bursátil de unos 86.600 millones de dólares, aunque desde entonces ha perdido más de un 94 % ante los problemas financieros de su matriz, que acumula un pasivo superior a los 300.000 millones de dólares.

El fundador de Evergrande, Xu Jiayin, reveló en octubre un plan para reorientar al grupo y que, en los próximos diez años, los vehículos eléctricos sustituyan al sector inmobiliario como principal línea de negocio.

En 2020, el presidente de la subsidiaria, Liu Yongzhuo, aseguraba que el plan era superar a rivales como Tesla y convertirse en el mayor fabricante del mundo, con un millón de vehículos al año hacia 2025 y, además, "con costes mucho más bajos".

Un año más tarde, la situación era muy diferente: a finales de septiembre la compañía reconoció una "grave escasez de fondos" que le llevó a suspender algunos pagos, y también puso fin a sus planes de buscar una salida a bolsa secundaria en Shanghái con la que buscaba conseguir casi 5.000 millones de dólares.

Pese a esto, los planes parecen seguir adelante, y Liu aseguró recientemente que el primer Hengchi estará a la venta en 2022 con las autoridades de la municipalidad nororiental de Tianjin.

Algunos medios especializados apuntaron en las últimas semanas que la compañía había registrado el Hengchi 5 LX, que sería su primer modelo en ver la luz, ante el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información, un paso clave antes de entrar en producción.