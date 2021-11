Trudeau presenta un programa legislativo centrado en la recuperación económica

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Toronto (Canadá), 23 nov (EFE).- El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ofreció este martes su programa legislativo, en la apertura de la nueva sesión del Parlamento canadiense tras las elecciones generales del pasado 20 de septiembre, con un Discurso del Trono centrado en la recuperación económica y la pandemia.

El discurso, preparado por el Gobierno canadiense, fue leído por la nueva gobernadora general de Canadá, la líder indígena Mary Simon en tres idiomas: inglés, francés e inuktitut, una de las lenguas de los inuit, los aborígenes del Ártico.

Es la primera vez que el Discurso del Trono es pronunciado en una lengua indígena de Canadá.

A través de Simon, Trudeau señaló que la prioridad del Gobierno es "controlar la pandemia" y añadió que "la mejor forma de hacerlo es con la vacunación".

Simon añadió que, aunque la situación económica de Canadá es mejor que la de muchos otros países, el Gobierno se centrará en los problemas del valor de la vivienda y de guarderías ante el rápido aumento del costo de la vida.

La reapertura del Parlamento ha estado marcada por la decisión, tomada por la mayoría de los grupos parlamentarios, de impedir la entrada a la Cámara Baja o el Senado a aquellos legisladores que no estén vacunados.

Aunque la inmensa mayoría de los diputados canadienses están vacunados contra la covid-19, un número sin determinar de legisladores conservadores han decidido no inmunizarse contra la enfermedad.

El líder del Partido Conservador, Erin O'Toole, se negó este martes a responder la pregunta de cuántos diputados conservadores no están vacunados y han solicitado una exención por motivos médicos.

El Partido Liberal de Trudeau ganó las elecciones generales del 20 de septiembre, por tercera vez consecutiva, al conseguir 160 de los 338 diputados de la Cámara Baja del Parlamento. En segundo lugar quedó el Partido Conservador, con 119.

Tras estas dos formaciones, el soberanista Bloque Quebequés (BQ) obtuvo 32 diputados, el socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD) 25 y el Partido Verde 2.