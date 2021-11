Toni Bou asegura que "ir al Dakar para hacerlo bien sería la muerte seguro"

El piloto barcelonés Toni Bou (Montesa HRC) se proclamó campeón del Mundo de X-Trial por décimo quinta ocasión consecutiva al imponerse este domingo la 44ª edición de Trial Indoor de Barcelona, que se disputó en el Palau Sant Jordi de la ciudad condal ante 6.100 espectadores. EFE/Quique García

Madrid, 23 nov (EFE).- El español Toni Bou (Repsol Montesa Honda), que este fin de semana consiguió su trigésimo título mundial y el decimoquinto en pista cubierta (X-Trial) reconoce que no está interesado en disputar el Dakar. "Pasarte a otra disciplina sólo para disfrutar es difícil para alguien tan competitivo como yo; ir al Dakar para hacerlo bien sería la muerte seguro", argumenta.

Toni Bou señaló en una entrevista, durante su visita a la sede central de la Agencia EFE, sobre el hecho de que otros pilotos, como el italiano Danilo Petrucci, hasta esta temporada piloto de MotoGP, o el campeón del mundo de Superbike español Carlos Checa, que disputarán el Rally Dakar 2022, que no cree que se divirtiera mucho y que es una competición que no le atrae.

"No creo que me divirtiera mucho hacer el Dakar, al final después de todo lo que he hecho me doy cuenta de que me gusta, pero en cuanto lo hago cuatro o cinco días seguidos o cuando estoy entrenando como si fuera en mi disciplina, no me llena tanto como el mío, quizás porque no tengo el nivel que tienes cuando estás en un nivel 'top'", explica al respecto el piloto de Repsol.

"Cuando vienes de un nivel muy alto, de estar ganando, de besar constantemente el éxito como se podría decir, pasarte a otra disciplina sólo para disfrutar, es difícil para alguien tan competitivo como yo y, como he dicho muchas veces, ir al Dakar para hacerlo bien sería la muerte seguro, porque es muy peligroso y los primeros años tienes que ir con mucho cuidado y a aprender, y a mí eso me costaría mucho".

Pregunta: ¿Es usted más de técnica que de 'grifo' (aceleración)?

Respuesta: "Soy de 'grifo', pero no creo que el Dakar sea de 'grifo', de adrenalina, porque creo que son muchas horas, sí que vas a 180 km/h. pero no vas con la adrenalina como en Supercross. Me gusta más la adrenalina del momento, algo más explosivo, digamos, algo que dure tanto y tan largo a mí no me atrae".

Pregunta: ¿30 títulos mundiales son suficientes o busca un hito deportivo inalcanzable para el resto de rivales?

Respuesta: "Hace tiempo que se me pasa por la cabeza y es cierto que ya hemos conseguido mucho más de lo que nunca hubiéramos imaginado, pero al final somos deportistas y siempre pensamos en conseguir el máximo que se pueda durante nuestra carrera deportiva. Aunque siempre he dicho que el treinta no era un objetivo, sí que los últimos años quizás sí que lo ha sido, porque veía que nos acercábamos. Ahora, al conseguirlo, creo que es un gran éxito para nosotros y a partir de aquí pues ya sí que se trata de conseguir el máximo y habrá sitio, pero buscar otros números sería pasarse. Incluso creo que ya con treinta nos hemos pasado ¡Es una pasada!, pero creo que hay que disfrutarlo y pensar en conseguir el máximo, sin más".

Pregunta: ¿Cree saber dónde está el límite?¿Cuánto le queda al máximo nivel en una especialidad como el trial?

Respuesta: "No lo sé, pero sí es verdad que me lo he planteado, sobre todo cuando he tenido alguna lesión, ya que cuando tienes lesiones te planteas un poco más todas las cosas y las recuperaciones, como muy bien sabéis son muy duras y ahí sí que se te pasan muchas cosas por la cabeza y cuesta volver a coger el mismo nivel. En particular cuando estás bien, como nos pasa ahora, cuando todo parece mucho más fácil y que puede durar toda una vida. La realidad no es esa, ya que cada vez cuesta un poco más recuperar, cuesta un poco más arrancar las cosas y por eso tenemos que ver, pero mientras esté en forma tenemos que seguir pues me quedan todavía tres años de contrato y el objetivo es cumplirlos al máximo nivel".

Pregunta: Tres años más de contrato a dos título mundiales por temporada son seis títulos mundiales más...

Respuesta: (Sonrisas) ¡No hacemos así las cuentas! Son quince años al máximo nivel y consecutivos en los que todo ha salido muy redondo, pero en algún momento se tiene que perder. Siempre queremos más, pero creo que ya nos hemos superado muchas veces a nosotros mismos y que algún día se tendrá que perder y perder no significa no volver a ganar, porque al final lo normal en el deporte es perder y luego volver a ganar. Pero lo que nos ha tocado vivir es de una suerte increíble y creo que hemos sido súper afortunados y lo que nos toca es disfrutarlo".

Pregunta: ¿Sabe distinto ganar un título mundial con apenas dos carreras¿ (Mundial X-Trial)

Respuesta: "Sí, creo que sí. Por volver a correr en pista cubierta después de más de un año y por muchos motivos más. Por el hecho de que se sean dos carreras nada más, en las que cualquier error nos dejaba fuera de la lucha por el título; que ganaras la primera carrera ya te obligaba a eliminar a Adam -Adam Raga- como pasó o a ganar la carreras, así que sí, ha sido duro, un campeonato complicado para nosotros y la verdad es que me ha sorprendido las ganas que le hemos puesto otra vez pues hemos trabajado muchísimo, pero era muy incómodo para nosotros pues teníamos mucho que perder".

Pregunta: ¿Qué quiere ser Toni Bou después del Toni Bou y campeón del mundo de trial?

Respuesta: "Vamos a ver, lo que sí es seguro es que me gustaría seguir vinculado a este equipo y a este deporte, pero tendremos que ver las oportunidades que se presentan y cómo estén las cosas, pero lo que sí está claro es que hemos montado un pequeño equipo junto a Jordi Pascuet, voy haciendo cosas que son pensando en el futuro y que siempre son vinculadas al motor".

Pregunta ¿Próximos objetivos?

Respuesta: "Ahora descansar, veremos si me saco una placa que me pusieron en mi intervención de peroné, ahora la decidiremos, pero descasaremos unas semanas para empezar una pretemporada para llegar a tope al próximo mundial".

Juan Antonio Lladós