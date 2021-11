Sudán.- Varios ministros de Sudán presentan su dimisión en protesta por el acuerdo alcanzado entre Hamdok y Al Burhan

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Varios de los ministros del Gobierno de Sudán han presentado este lunes su dimisión en protesta por el acuerdo alcanzado entre Abdalá Hamdok y el líder de la junta militar, Abdelfatá al Burhan, por el cual vuelve a ocupar el cargo de primer ministro del país.



Así, han presentado su renuncia un total de doce ministros, entre los que se incluye la encargada de la cartera de Relaciones Exteriores, Maryam al Madi, o los encargados de los ministerios de Justicia, Trabajo y Salud, entre otros, tal y como ha explicado la Oficina de Información en su perfil de Facebook.



Respecto al resto de los ministros integrantes de las Fuerzas de Libertad y Cambio, se ha informado de que o bien no han podido acudir al encuentro, no se ha podido contactar con ellos o siguen bajo arresto por las fuerzas golpistas.



Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha instado a las autoridades de Sudán a "abordar con urgencia las cuestiones pendientes en Sudán" a fin de completar la transición política en el país y "respetando los Derechos Humanos y el estado de derecho".



Así, el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, ha trasladado la importancia que tiene para la ONU "la necesidad de proteger el orden constitucional para salvaguardar las libertades básicas de acción política, libertad de expresión y reunión pacífica".



"Reiteramos nuestro llamado a que se lleven a cabo investigaciones independientes sobre las muertes que vimos en las últimas semanas y que se rinda cuentas ante la justicia", ha aseverado Dujarric.



Finalmente, sobre las dimisiones de los ministros, el portavoz del secretario general no se ha querido manifestar al respecto, pero sí ha apuntado que es una muestra más de "la necesidad de proteger el proceso de transición" en Sudán.



Hamdok ha firmado este domingo el acuerdo con Al Burhan por el cual es restituido como primer ministro sudanés y recupera todas sus competencias perdidas tras su cese a raíz del golpe de Estado del 25 de octubre



Al Burhan ha contextualizado el acuerdo como un nuevo punto de partida para el país y como un documento que "sienta las bases correctas para el período de transición", según ha manifestado tras la firma del acuerdo en un discurso recogido por el portal de noticias Sudan Ajbar.



El acuerdo ha sido celebrado por diferentes países y organismos internacionales. Para la Unión Europea es un "primer paso" orientado a "encarrillar la transición", mientras que desde Washington, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se ha mostrado "animado" por la noticia y ha pedido que se "ahonde en las conversaciones".



También desde la propia misión de asistencia de Naciones Unidas para la transición política en Sudán (UNITAMS), han celebrado el acuerdo aunque han pedido una investigación de la represión de las fuerzas de seguridad contra las protestas del golpe de Estado.