Sudán.- EEUU pide más avances democráticos en Sudán para el restablecimiento de las ayudas económicas

Blinken conversa con Hamdok y Al Burhan en sendas llamadas telefónicas y les pide "encarrilar la transición democrática"



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Departamento de Estado de Estados Unidos ha instado a las autoridades de Sudán a que lleven a cabo más avances democráticos para que así se puedan restablecer los programas de ayuda económica a la nación africana.



Así, el portavoz del Departamento, Ned Price, ha señalado, durante una rueda de prensa, que el acuerdo entre Abdalá Hamdok y la junta militar para ser restablecido en el cargo de primer ministro es "un primer paso importante" para poder "encarrilar una transición democrática".



Sin embargo, aunque ha celebrado la puesta en libertad de Hamdok, Price ha instado a la "liberación inmediata de todos los demás líderes civiles y de todos los detenidos en relación con la toma del poder militar", y ha pedido que se levante el estado de emergencia.



"Este es un primer paso. No es más que eso y lo estaremos observando muy de cerca", ha avisado el portavoz en alusión al pacto entre Hamdok y el líder de la junta militar, Abdelfatá al Burhan. "Hay mucho camino por recorrer antes de que este proceso (la vuelta de las ayudas a Sudán) vuelva a encaminarse por completo", ha añadido.



Es por esto que desde la diplomacia estadounidense se ha apelado a la puesta en marcha de instituciones democráticas en Sudán como la creación de un Consejo legislativo de transición, estructuras judiciales o instituciones electorales.



Por otro lado, el Departamento ha informado de que el secretario de Estado, Antony Blinken, ha mantenido este lunes una conversación telefónica con Hamdok y otra con Al Burhan, en las que ha alentado a ambos a "trabajar rápidamente para volver a encarrilar la transición democrática en Sudán".



Finalmente, el organismo ha señalado que tanto Al Burhan como Hamdok han expresado su apoyo a una "relación eficaz y mutuamente beneficiosa" entre Sudán y Estados Unidos.



Sin embargo, Price ha matizado en rueda de prensa que Washington no ha facilitado el acercamiento entre ambas partes. "No mediamos en estas discusiones. Pero de nuevo estuvimos allí como actor secundario, apoyando en nuestro núcleo las aspiraciones del propio pueblo sudanés", ha zanjado.