Simeone: "Con este grupo sabíamos que iba a suceder lo que está sucediendo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, dirige un entrenamiento en la Ciudad Deportiva Wanda, este martes en Majadahonda, en la víspera del encuentro del grupo B de Liga de Campeones ante el AC Milan en el estadio Wanda Metropolitano. EFE/Kiko Huesca

Madrid, 23 nov (EFE).- "Tenemos que estar fuertes, hacer un buen partido y estar comprometidos con lo que el equipo pida", enumeró este martes Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, en la víspera del transcendental partido de la Liga de Campeones contra el Milan, del que destacó su "presión a la pérdida de la pelota", al que enfrenta "con la misma ilusión" con la que se estrenó en el banquillo del equipo rojiblanco hace una década y con el que tiene la clasificación aún pendiente, tal y como intuía cuando se sorteó el grupo.

"Es un partido muy importante como lo pide siempre la Champions. Desde el primer momento, cuando vimos el grupo, sabíamos que iba a suceder lo que está sucediendo", explicó el técnico, cuyo equipo, a falta de dos jornadas, está al límite. No hay apenas margen de error. No le queda porque sólo ha ganado uno de sus cuatro partidos en esta edición del torneo, precisamente al Milan, con dos goles a última hora y contra diez.

"Sufrimos los primeros 20 minutos sobre todo, con mucha presión a la pérdida de la pelota, que lo hacen muy bien, y no pudimos salir de esa primera presión. A ver mañana cómo juegan ellos. Si presionarán alto o esperarán. Estamos a expensas de lo que veamos en el arranque y solucionar lo que toque en el partido", indicó Simeone, que repasó la elasticidad de su equipo en cuanto a sistemas, porque "en el mismo partido" puede "alternar jugar con cinco o con cuatro atrás".

Según las pruebas tanto del lunes como del martes, el técnico argentino apostará, al menos de inicio, por jugar con un 5-3-2. Y, previsiblemente, por presionar arriba a su adversario para crearle los mismos problemas que le generó el Milan a él en su anterior enfrentamiento. "Intentaremos elegir lo que mejor creemos para el partido y ya cuando arranque el encuentro se verá más claramente en el juego lo que haremos", regateó Simeone, que, aunque no lo desveló ni dio ninguna pista en la sala de prensa del Wanda Metropolitano, tiene decidido su once: Oblak; Llorente, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; De Paul, Koke, Lemar; Griezmann y Suárez.

Savic ya está disponible para la Liga de Campeones, después de encadenar cuatro partidos de sanción en el torneo. "Es un hombre con muchos años con nosotros, con mucha jerarquía, con mucha personalidad, con mucha seguridad y todo lo que transmite a partir de esto al equipo le hace muy bien", resumió Simeone, que tiene las bajas de Kieran Trippier, Felipe Monteiro, Ivan Saponjic y Joao Félix, que aún no se ha recuperado del golpe sufrido en el entrenamiento del pasado jueves y que ya lo apartó del duelo contra Osasuna.

"Yo creo que Joao ha tenido mejores momentos (en el Atlético), sobre todo cuando ha arrancado la Liga pasada, que fue un gran momento suyo hasta diciembre. Ahora estaba recuperando muy bien, estábamos entrenando con mucho entusiasmo e ilusión, recibió ese golpe y esperar que el golpe lo vuelva a dejar entrenar con naturalidad y, a partir de eso, empezar a buscar un lugar dentro del grupo", expresó sobre el atacante.

No basta sólo con ganar este miércoles al Milan. También habrá que hacerlo, aunque quizá pueda valer con el empate, en la última jornada en Oporto para avanzar a octavos de final. En ese caso como segundo de grupo y en el último encuentro, igual que la anterior campaña cuando se impuso en Salzburgo. El Atlético no se clasifica como primero de su cuarteto desde 2016-17. Desde entonces tampoco ha ido más allá de los cuartos de final del torneo. Antes, entre 2013-14 y 2015-16, fue primero siempre y jugó dos finales de la máxima competición europea.

"Antes fue antes y ahora es ahora. Ahora nos está costando más entrar rápidamente a los octavos de final que en otras oportunidades. En aquel momento todo parecía difícil como lo vivimos. Es verdad que los números muestran que nos está costando más resolverlo antes", reconoció Simeone, ante un partido "muy importante" como lo son "todos" para el Atlético: "Mañana no es la excepción, es el que sigue y lo afrontaremos con la misma ilusión que cuando me presenté en Málaga (el 7 de enero de 2012 con un empate a cero)".

Entonces, inició la construcción de un Atlético muy fiable en defensa: "Siempre fue un poco la esencia... Y es la esencia del equipo la parte defensiva y, a partir de ahí, la construcción de lo que nace ofensivamente por el talento y las características de los futbolistas que cada año vienen para mejorar lo que el equipo hace".