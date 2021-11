Sara Carbonero, Penélope Cruz, Paula Echevarría... nadie se quiso perder los Premios Woman

23-11-2021 Los Premios Woman Planet han reunido en la capital a un buen número de rostros conocidos. MADRID, 23 (CHANCE) La revista Woman Madame Figaro ha celebrado un año más la entrega de los premios WOMAN PLANET. Un acto celebrado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que contó con la presencia de algunas de las celebrities más populares de nuestro país y en el que la noche tuvo un claro sabor femenino. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



La revista Woman Madame Figaro ha celebrado un año más la entrega de los premios WOMAN PLANET. Un acto celebrado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que contó con la presencia de algunas de las celebrities más populares de nuestro país y en el que la noche tuvo un claro sabor femenino.



Glamour, sofisticación y mucho brillo en una alfombra roja por la que desfilaron, entre otras, Paula Echevarría, Sara Carbonero e Isabel Jiménez, Eugenia Martínez de Irujo, Rosa Tous, Dafne Fernández, Adriana Abenia, Noelia López, Elsa Anka, Tamara Valcárcel, Vanesa Romero María Castro o la actriz Paula Usero. Penélope Cruz, que recogía premio en nombre de Lancôme, prefirió pasar desapercibida para la prensa y usó una puerta trasera para no ser captada por las cámaras.



Unos galardones con los que la revista Woman ha querido reconocer el esfuerzo y la evolución de un sector, el de la moda, que avanza para ayudar al medio ambiente, que se esfuerza por apoyar a las mujeres en situaciones desfavorecidas y que ha hecho de la inclusión y la diversidad su bandera. Una gala presentada por Silvia Tomás y en la que fueron premiados Adolfo Domínguez - mejor Marca Nacional, recogido por una elegante Adriana Domínguez con total look black - Missoni - Marca Internacional -, SlowLove - Colección Sostenible -, "Porque nuestro planeta lo vale "de L'Oréal Paris - Iniciativa Sostenible -, Save Eugenia by TOUS - Mejor Colección Joyería -, Javier Goyeneche, fundador de Ecoalf - Premio Pionero - y 'Write her Future' de Lancôme, Premio Acción Social, recogido por la embajadora del proyecto, Penélope Cruz.



Una noche única en la que nuestras celebrities brillaron como nunca y sin un dress code demasiado claro en la que vimos vestidos cortos, largos, de fiesta, más informales, pantalones y muchas, muchas lentejuelas. Y una fiesta inolvidable en la que Paula Echevarría, en su regreso a las alfombras rojas, se convirtió en la mejor vestida con un impresionante modelo con el que presumió de su espectacular recuperación ocho meses después del nacimiento de su hijo Miguel.



Paula Echevarría. Radiante y confesando sus nervios por asistir a unos premios casi dos años después de su último evento, la actriz entregó premio y acaparó todas las miradas con un modelazo que quitaba la respiración. Un elegante diseño de corte imperio con abertura de infarto en una pierna y escote que quitaba la respiración. ¿El toque especial? Extensiones XXL en su melena, recogida en una coleta que le llegaba hasta el final de la espalda.



Eugenia Martínez de Irujo. Recién llegada de Nueva York, la hija de la Duquesa de Alba recogió premio junto a Rosa Tous por su última colección de joyas para Tous. Siempre elegante, en esta ocasión optó por la discreción con un sencillo traje de pantalón en color negro, que combinó con una blusa blanca de estilo romántico.



Sara Carbonero e Isabel Jiménez. Las creadoras de 'Slow Love' recogieron, muy emocionadas, su galardón a la mejor Colección Sostenible y presumieron de su complicidad en un photocall en el que Sara, cansada de las preguntas sobre su relación con Kiki Morente, evitó hablar con la prensa. Con jeans negros, camisa blanca con su rollo bohemio y un chaleco también en negro, la manchega optó por la comodidad con su look más casual. Isabel, por su parte, lució un ajustado minivestido drapeado, que combinó con unas botas mosqueteras que, sin duda, han vuelto con fuerza esta temporada.



Carla Hinojosa. La influencer apostó por la sofistiación lencera con un conjunto de dos piezas de estilo pijamero de raso en color celeste.



Tamara Valcárcel. La cantante reaparecía en un evento después de hablar sobre sus dificultades económicas con un vestidazo de fiesta en color rojo. Quizás algo exagerado para los premios, en los que las invitadas lucieron diseños menos exagerados.



Cecilia Gómez. La bailaora, ideal con un total look black. Pantalón, corsé y una blazer con los que demostró que menos es más.



Vanesa Romero. La actriz de 'La que se avecina' fue de las pocas invitadas que optó por el blanco con un diseño elegante a la par que sencillo.



Paula Usero. La actriz, con un look de lo más divertido, no dejó a nadie indiferente con un mini vestido brillante con estampado psicodélico, sandalias de taconazo y medias en color morado. Un look muy diferente al que lució en la entrega de los Premios Fotogramas, donde enamoró con un voluminoso vestido negro de fiesta.



Adriana Abenia. La periodista acaparó todas las miradas con un vestido de pronunciado escote corazón - con el que presumió de anatomía - y falda con volumen de estampado floral en color rojo.



Dafne Fernández. La actriz, que confesó que desde que se convirtió en mama echa de menos más ofertas profesionales, acertó con un voluminoso diseño palabra de honor tornasolado, con una pequeña cola. Espectacular.



Begoña Villacís. Siempre elegante, la política lució un conjunto de terciopelo de pantalón y chaqueta con lazada a modo de cinturón en color negro



María Castro. La actriz, en línea con otras invitadas como Carla Nieto, brilló con un minivestido de lentejuegas con el que presumió de piernas.



Y por último Penélope Cruz, de la que apenas hay imágenes, que enamoró con un vestido joya de Dolce & Gabanna en color morado con detalles brillantes en forma de flor en tonos rosa y rojo, con pedrería en las mangas, el cuello y la falda. Como siempre, impecable.