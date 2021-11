Ridley Scott cree que el fracaso de "The Last Duel" se debe a los milenials

Fotografía de archivo en la que se registró al cineasta británico Ridley Scott, en París (Francia). EFE/Étienne Laurent

Los Ángeles (EE.UU.), 22 nov (EFE).- El cineasta Ridley Scott cree que el fracaso comercial de su película "The Last Duel" se debe a la apatía del público milenial, quienes "nunca quieren que les enseñe nada a menos que se lo digas en su teléfono".

El director de películas como "Blade Runner" y "Gladiator" aseguró este lunes que está satisfecho con la campaña de promoción ejecutada por Disney a pesar de que el filme, que contaba con un presupuesto de más de 100 millones de dólares, solo ha recaudado 27 millones en todo el mundo desde su estreno en octubre.

La película, que obtuvo buenas críticas en el Festival de Venecia y está protagonizada por Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck y Jodie Comer, es una de los mayores decepciones económicas del año, ya de por sí difícil por culpa de la pandemia.

Sin embargo, Scott justificó durante una entrevista con Marc Maron en el podcast WTF que la ausencia de público no se debía a la situación sanitaria ni a errores en la promoción.

“Creo que todo se reduce a... Lo que tenemos hoy es al público que se crió con esos malditos teléfonos móviles. Los milenials, que nunca quieren que se les enseñen nada a menos que se lo digas en su teléfono", explicó el director, de 83 años.

"Es un rango amplio, pero que creo que lo estamos enfrentando ahora mismo con Facebook. Estamos en una dirección equivocada, es algo que pasa cuando se le ha dado el tipo de confianza equivocado a esta última generación, creo", añadió.

Sin embargo, el cineasta dijo de su cinta que "todos pensaron que era un guion espectacular" y admitió que "no se puede ganar siempre".

La historia que narra "The Last Duel" está contada desde tres puntos de vista diferentes y gira en torno a una mujer noble (Jodie Comer) que en la Francia del siglo XIV decide testificar en contra del mejor amigo (Adam Driver) de su marido (Matt Damon) a causa de una violación, lo que llevará a que el destino de los tres se decida en un duelo a muerte.

"Ha sido una película desafiante que en mi opinión arroja luz sobre un tema importante, creo que es una de mis mejores películas", indicó Scott sobre el proyecto en la pasada edición del Festival de Cine de Venecia.

El director estrena esta semana otro proyecto, "House of Gucci", cuyas primeras críticas ofrecen opiniones encontradas.