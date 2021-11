Revisión de economía salvadoreña de FMI no incluyó bonos para ciudad bitcóin

Imagen de archivo del presidente Nayib Bukele. EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 22 nov (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló este lunes que la emisión de bonos para la construcción de la ciudad bitcóin, anunciada el pasado 20 de noviembre por el presidente Nayib Bukele, no entró en la evaluación de la economía del país centroamericano.

"Los planes para emitir bonos soberanos y utilizar los recursos obtenidos para comprar bitcoin y financiar planes de infraestructura anunciados el 20 de noviembre, sucedieron cuando el trabajo técnico de la misión había concluido y, por lo tanto, no fueron discutidos con las autoridades", explicó el FMI en un comunicado.

Se trata de la "Declaración del personal técnico al término de la misión del Artículo IV correspondiente a 2021".

La misión del FMI reconoció "las iniciativas para promover la inclusión financiera, y el crecimiento económico", pero advirtió que "los riesgos que emanan de la adopción del bitcóin como moneda de curso legal, del nuevo ecosistema de pagos y la compraventa de bitcóin deben ser controlados".

Añadió que "los planes anunciados recientemente para utilizar los ingresos de las nuevas emisiones de bonos soberanos para comprar bitcóin y las implicaciones de una negociación más amplia en el mercado de bitcóin requerirán un análisis muy cuidadoso de las implicaciones y los riesgos potenciales para la estabilidad financiera".

Bukele anunció la noche del sábado el proyecto de "ciudad bitcóin" que funcionará en el oriente de ese país, y la emisión de bonos en el ecosistema bitcóin por 1.000 millones de dólares.

RECOMIENDAN LIMITAR LEY BITCÓIN

La misión también advirtió que el bitcóin "no debería ser adoptado como moneda de curso legal" por los riesgos que representa, como su "alta volatilidad", los "grandes riesgos para la protección del consumidor, la integridad del sistema financiero y la estabilidad financiera".

Además, indicó que "su utilización también puede ocasionar contingencias fiscales".

"La misión recomienda limitar el alcance de la Ley Bitcóin y urge a fortalecer la regulación y supervisión del nuevo ecosistema de pagos. Como en el caso de otras billeteras electrónicas, se debería obligar a Chivo (billetera gubernamental) a asegurar completamente los fondos de los usuarios, en dólares y en bitcóin", indicó.

SECUNDA PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO

La misión del FMI indicó que se espera que la economía de El Salvador, que a raíz de la pandemia retrocedió 10 años, crecerá en 2021 un 10 %, como lo anunció recientemente el Banco Central de Reserva (BCR).

Indicó que esto sería "gracias a la tendencia al alza de las exportaciones, las elevadas remesas y la inversión pública". La expansión económica en 2022 llegaría al 3,2 %.

"Las políticas expansivas, la fuerte recuperación de la demanda externa y el crecimiento continuo de las remesas están impulsando una fuerte recuperación", apuntó.

Sin embargo, indicó que "las vulnerabilidades están aumentando".

Agregó que "el aumento en las necesidades brutas de financiamiento, y la incertidumbre en la dirección de políticas desde mayo de 2021 (...) acrecentó los costos de endeudamiento considerablemente".

En dicha fecha asumió la nueva Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, y su primera decisión fue destituir a los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general.

De acuerdo con diversos sectores, incluido el Gobierno de Estados Unidos, este proceso se dio fuera de lo establecido por la Constitución y los nuevos funcionarios son considerados "leales" al Gobierno de Bukele.

La misión del FMI en su comunicado no abordó la situación de la relación entre El Salvador y Estados Unidos, cuyos diálogos han entrado en una "pausa", según dijo este lunes la encargada de negocios, Jean Manes.