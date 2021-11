Ranking HBO en Estados Unidos : Top 10 de las series más vistas de hoy lunes, 22 de noviembre

Puedes pasar horas navegando por HBO tratando de encontrar algo para ver, pero ¿por qué perderías tu tiempo cuando el servicio de transmisión ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de la lista de HBO de las mejores series en Estados Unidos, que clasifica los títulos según quién está viendo qué en este momento. Sigue desplazándote para obtener más detalles.

1. Love Life

Una serie de antología de comedia romántica que sigue a un protagonista diferente cada temporada en el viaje del primer amor al último amor, con cada episodio de media hora que narra una de sus relaciones. La primera temporada se centra en Darby, quien dirige una gira de "traseros históricamente significativos" para una compañía encabezada por Bradley de McNairy.

2. South Side

3. Succession

La serie gira en torno a la vida de la familia Redstone. Son multimillonarios y poderosos, tienen todo lo que ansían, salvo vida familiar. Son dueños de una de la compañías de comunicaciones más exitosas del mundo. Su objetivo principal es hacer que el imperio crezca y, para ello, las lealtades se pondrán en juego.

4. Kamikaze

Julie, de 18 años, se queda sola en una enorme casa vacía después de que sus adinerados padres y su hermano mueran en un accidente de avión. De ser una niña que aparentemente lo tenía todo, ahora debe reevaluar todo lo que consideraba importante en la vida.

5. El show de Larry David

Hay personas que parecen haber sido maldecidas con la ley de Murphy: si algo tiene la posibilidad de salir mal, saldrá mal. Larry David se considera una de ellas. El creador y productor de Seinfield, una de los programas más laureados de la historia de la televisión, se interpreta a sí mismo en esta rompedora serie donde, en un ambiguo punto entre la realidad y la ficción, seguimos su día a día que se desarrolla entre celebridades y gente de la calle que nunca sabemos si están o no interpretando un guión. Somos así testigos de su peculiar y ácida visión de todo lo que le rodea y de su don para convertir situaciones cotidianas como ir al cine o atender una llamada telefónica en verdaderos despropósitos. Larry David, ganadora de un Globo de Oro a la mejor comedia y nominada a veinte premios Emmy, parte de un planteamiento completamente subversivo que la convierte en la serie más divertida y corrosiva de los últimos años. Diferente a cualquier otra cosa que se pueda ver hoy día en televisión.

6. Insecure

Issa (Issa Rae) y Molly (Ivone Orji) son dos jóvenes amigas negras que viven su día a día en la ciudad con todo lo que ello implica. Insecure se centra así en las incómodas experiencias por las que ambas tienen que pasar, incluyendo episodios racialmente ofensivos. Esta nueva serie cuenta con una temática similar al trabajo previo de Rae, especialmente con su exitosa serie web, titulada The Misadventures Of Awkward Black Girl (Las desventuras de una torpe chica negra, en español), reconocida con el premio Shorty a mejor web serie. Insecure es una serie de comedia protagonizada por la personalidad de YouTube Issa Rae y dirigida por Melina Matsaoukas, mejor conocida por su trabajo en la producción de vídeos musicales y anuncios para televisión. Michael Rotenberg, Dave Beky y Jonathan Berry producen este proyecto televisivo desarollado para HBO junto a Rae. Esta comedia está co-creada por Rae y el comediante, actor y productor Larry Wilmore (The Office).

7. Doom Patrol

Reimaginación de uno de los grupos de superhéroes más emblemáticos de DC: Robotman, Negative Man, Elasti-Girl y Crazy Jane, liderados por el científico loco Dr. Niles Caulder. Los miembros de esta peculiar patrulla rememoran las circunstancias que les llevaron a obtener sus habilidades sobrehumanas, causando toda clase de cicatrices y desfiguraciones que les impiden llevar una vida normal. Desesperados, proponen a su Caulder defender el planeta Tierra de los mayores peligros que jamás se hayan conocido. Siguiendo con los acontecimientos que tienen lugar en "Titans", la patrulla recibe un encargo de Cyborg que no podrán rechazar, aunque cumplirlo implica que sus vidas nunca volverán a ser como antes.

8. Final Space

Un astronauta llamado Gary y su compinche destructor de planetas llamado Mooncake se embarcan en viajes serializados a través del espacio para descubrir el misterio de dónde el universo realmente termina y si realmente existe.

9. The Boondocks

El espectáculo se centra en la vida satírica de la familia Freeman. Así se puede ver como los hermanos afroamericanos Huey y Riley Freeman se mudan, gracias a su abuelo Robert Freeman, a los suburbios de Woodcrest (una ciudad parecida a Woodridge, Illinois), donde la gran mayoría de la gente es blanca.

