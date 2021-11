Ranking HBO en Estados Unidos : Top 10 de las películas más vistas de hoy lunes, 22 de noviembre

Nunca habíamos tenido al alcance de nuestras manos tantas películas como en la actualidad. Pero surge un inconveniente: ya no es nada sencillo encontrar la próxima para ver. Los usuarios de HBO solemos ir a lo fácil y apuntar a las novedades.

1. El método Williams

Biopic sobre Richard Williams, un padre inasequible al desaliento que ayudó a criar a dos de las deportistas más extraordinarias de todos los tiempos, dos atletas que acabarían cambiando para siempre el deporte del tenis. Richard tenía una visión muy clara del futuro de sus hijas y sirviéndose de métodos poco convencionales, elaboró un plan que llevaría a Venus y Serena Williams de las calles de Compton, California, al olimpo de deporte convirtiéndolas en iconos legendarios.

2. Elf

Una Nochebuena, en un orfanato, un bebé gatea dentro del saco de regalos de Santa Claus y acaba en el taller de éste en el Polo Norte. Aunque allí es adoptado y educado como un elfo, al crecer, se hace tres veces más grande que los habitantes de la región. Parece claro que nunca encajará en el mundo de los elfos; lo que necesita es encontrar a su verdadera familia. Con esta intención viaja a Nueva York, donde descubrirá que la vida no consiste sólo en patinar y comer dulces; así que vuelve a sentirse otra vez fuera lugar. Consigue, no obstante, encontrar a su padre, Walter (James Caan), un editor de libros infantiles adicto al trabajo y al dinero que figura en la lista negra de Santa Claus. Buddy también encuentra a una nueva madre (Mary Steenburgen) y descubre que su hermanastro de diez años (Daniel Tay) no cree en los elfos ni en Santa Claus ni en las Navidades. En realidad todo el mundo parece haber olvidado el verdadero significado de la Navidad.

3. Boogiepop wa Warawanai

Serie de TV (2019-Actualidad). Hay una leyenda urbana que dice que existe un mensajero de la muerte que puede liberar a la gente del dolor que sufren, cuyo nombre es Boogiepop. Cuando muchas estudiantes de la academia Shinyo empiezan a desaparecer, la policía y la facultad asumen que se trata de fugas perpetradas por las mismas. Sin embargo, los alumnos saben que hay algo más detrás de esto.

4. Rebeldes

Dos bandas de adolescentes rivales. Algunos todavía van al colegio asidos a un futuro con esperanza. Otros son jóvenes marginados (o desplazados: "outsiders") acicalados de gomina. Casi todos a la búsqueda de un sitio en una sociedad en la que no se ven reflejados y en la que el camino más recto conlleva una fácil tentación por la violencia.. Apenas unos meses antes, el propio Coppola había estrenado otra historia de pandillas juveniles con "La ley de la calle" (Rumble Fish, 1983), un hipnótico relato poco convencional en su formato que incluía incluso toques oníricos.

5. Una Cenicienta moderna: Salto a la fama

Finley Tremaine, una chica campestre y de pueblo, desea extender sus alas y echar a volar para convertirse en actriz. Cuando un equipo de rodaje de Hollywood llega a su tranquilo pueblo, está decidida a conseguir un papel en la producción y llama la atención del atractivo actor principal, Jackson Stone. Desafortunadamente, una chapuza de audición la obliga a cambiar de rumbo.

6. ¡Socorro! Ya es Navidad

Clark Griswold, movido por un generoso y sentimental espíritu navideño, quiere sorprender a toda su familia con una gran fiesta. La suerte no suele acompañarlo y esta vez no va a ser diferente.. Una sucesión de disparatados desastres convertirán la esperadísima sorpresa de Clark en un verdadero caos.

8. Dos rubias de pelo en pecho

Dos ambiciosos -pero con poca fortuna- agentes del FBI de color (Shawn y Marlon Wayans) se hacen pasar por mujeres, novatas en la alta sociedad, en el exclusivo complejo Hamptons para investigar un círculo de secuestros. Pero mientras preparan su actuación en el mayor acontecimiento social del año se encuentran que irrumpir en la alta sociedad es mucho más duro de lo que parecía.

9. Polar Express

Esta es la historia de un jovencito en la víspera de Navidad quien aborda un poderoso y mágico tren que se dirige al hogar de Santa Claus, en el Polo Norte. Lo que se desarrolla es una aventura que sigue al dubitativo niño, quien toma un tren extraordinario al Polo Norte; durante este viaje, se embarca en una experiencia de auto-descubrimiento que le muestra que las maravillas de la vida nunca se desvanecen para quienes creen.

10. Locamente millonarios

Rachel Chu es profesora de economía en la Universidad de Nueva York, allí conoce a Nick Young -profesor de historia- y se enamoran. Ambos tienen que viajar a la ciudad natal de Nick, Singapur, para asistir a la boda de su mejor amigo. Es allí cuando Rachel descubre que su novio pertenece a una de las familias más ricas de Asia y que todas las solteras de clase alta están increíblemente celosas de ella. La joven tendrá que enfrentarse a todas ellas y demostrar a la familia de su novio que ella también es digna de estar con él.

