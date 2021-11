Ranking Apple en Estados Unidos : Top 10 de las canciones más populares de hoy martes, 23 de noviembre

En un mercado tan saturado como el musical, las plataformas de transmisión por internet luchan por contar con las mejores producciones. Apple no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte competidor, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 canciones con más reproducciones.

Hablamos del listado que las clasifica según el promedio de oyentes según la hora, el día o la semana. Si te interesa conocer qué está in en la actualidad, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. Easy On Me

En primer lugar, continúa «Easy On Me» de Adele.

2. Oh My God

«Oh My God» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Adele está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

3. My Little Love

«My Little Love» de Adele se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la tercera posición.

4. I Drink Wine

El sencillo más reciente de Adele ya se vislumbra como un nuevo clásico. «I Drink Wine» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

5. Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)

Esta es la canción que se ubica en el quinto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 7. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Drake.

6. Cry Your Heart Out

Lo más nuevo de Adele, «Cry Your Heart Out», entra directamente al sexto puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

7. To Be Loved

«To Be Loved» de Adele sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 7, tras subir del 8 en el que se encontraba ayer.

8. Strangers By Nature

El que fuera un exitazo de Adele va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 6 .

9. Can I Get It

«Can I Get It» de Adele se mantiene en noveno lugar.

10. Smokin Out The Window

Con una diferencia positiva de 2, «Smokin Out The Window» de Bruno Mars, Anderson.Paak y Silk Sonic sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición décima. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

¿Ya sabes cuál es la plataforma con la mejor oferta musical? ¡Apple, por supuesto!

Su intención es que los usuarios reconozcan sus canciones mejor clasificadas en cuanto a popularidad popular en Estados Unidos. Así, pasarán más horas conectados a su servicio de streaming.

Sintoniza sus canales para mantenerte al día con lo mejor en este y otros países.