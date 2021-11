Principales nominados para los premios Grammy 2022

Esta es la lista de nominados en las principales categorías para la 64ª edición de los premios Grammy, que se entregarán en una gala el próximo 31 de enero en Los Ángeles.

Justin Bieber, Billie Eilish y Olivia Rodrigo lideran las nominaciones en las principales categorías, pero el músico de jazz y R&B Jon Batiste es quien tiene más opciones de aumentar su colección de trofeos al sumar 11 nominaciones.

La Academia de Grabación ha ampliado este año el número de nominados en sus categorías más prestigiosas, pasando de 8 a 10, ante las insistentes críticas por la falta de diversidad de los premios que otorga.

- Álbum del Año -

We Are — Jon Batiste

Love For Sale — Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) — Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) — Doja Cat

Happier Than Ever — Billie Eilish

Back Of My Mind — H.E.R.

Montero — Lil Nas X

Sour — Olivia Rodrigo

Evermore — Taylor Swift

Donda — Kanye West

- Grabación del Año (reconoce la interpretación de una canción) -

"I Still Have Faith In You" — ABBA

"Freedom" — Jon Batiste

"I Get A Kick Out Of You" — Tony Bennett & Lady Gaga

"Peaches" — Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

"Right On Time" — Brandi Carlile

"Kiss Me More" — Doja Cat Featuring SZA

"Happier Than Ever" — Billie Eilish

"Montero" (Call Me By Your Name) — Lil Nas X

"drivers license" — Olivia Rodrigo

"Leave The Door Open" — Silk Sonic

- Canción del Año (reconoce la autoría) -

"Bad Habits" — Fred Gibson, Johnny McDaid y Ed Sheeran, compositores (Ed Sheeran)

"A Beautiful Noise" — Ruby Amanfu, Brandi Carlile, Brandy Clark, Alicia Keys, Hillary Lindsey, Lori McKenna, Linda Perry & Hailey Whitters, compositores (Alicia Keys y Brandi Carlile)

"drivers license" — Daniel Nigro y Olivia Rodrigo, compositores (Olivia Rodrigo)

"Fight For You" — Dernst Emile II, H.E.R. y Tiara Thomas, compositores (H.E.R.)

"Happier Than Ever" — Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)

"Kiss Me More" — Roget Chahayed, Amala Zandile Dlamini, Lukasz Gottwald, Carter Lang, Gerard A. Powell II, Solana Rowe y David Sprecher, compositores (Doja Cat con colaboración de SZA)

"Leave The Door Open" — Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II y Bruno Mars, compositores (Silk Sonic)

"Montero (Call Me By Your Name)" — Denzel Baptiste, David Biral, Omer Fedi, Montero Hill y Roy Lenzo, compositores (Lil Nas X)

"Peaches" — Louis Bell, Justin Bieber, Giveon Dezmann Evans, Bernard Harvey, Felisha "Fury" King, Matthew Sean Leon, Luis Manual Martinez Jr., Aaron Simmonds, Ashton Simmonds, Andrew Wotman y Keavan Yazdani, compositores (Justin Bieber con colaboración de Daniel Caesar y Giveon)

"Right On Time" — Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth y Tim Hanseroth, compositores (Brandi Carlile)

- Mejor Nuevo Artista -

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

- Mejor Álbum de Rock -

Power Up - AC/DC

Capitol Cuts Live From Studio A - Black Pumas

No One Sings Like You Anymore Vol. 1 - Chris Cornell

Medicine At Midnight - Foo Fighters

McCartney III - Paul McCartney

- Mejor Álbum de Pop -

Justice (Triple Chucks Deluxe) — Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) — Doja Cat

Happier Than Ever — Billie Eilish

Positions — Ariana Grande

Sour — Olivia Rodrigo

- Mejor Álbum de Rap -

The Off-Season — J. Cole

Certified Lover Boy — Drake

King's Disease II — Nas

Call Me If You Get Lost — Tyler, The Creator

Donda — Kanye West

- Mejor Actuación de Rap -

"Family Ties" — Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

"Up" — Cardi B

"m y . l i f e" — J. Cole Featuring 21 Savage & Morray

"Way 2 Sexy" — Drake Featuring Future & Young Thug

"Thot S***" — Megan Thee Stallion

- Mejor Álbum de Música Urbana -

Afrodisíaco - Rauw Alejandro

El último tour del mundo - Bad Bunny

Josej - Balvin

Kg0516 - KAROL G

Sin miedo - Kali Uchis

- Mejor Álbum de música pop latina y urbana -

Vértigo — Pablo Alborán

Mis Amores — Paula Arenas

Hecho a la Antigua — Ricardo Arjona

Mis Manos — Camilo

Mendó — Álex Cuba

Revelación — Selena Gomez

- Mejor Álbum de rock latino o alternativo -

Deja - Bomba Estéreo

Mira Lo Que Me Hiciste Hacer (Deluxe Edition) - Diamante Eléctrico

Origen - Juanes

Calambre - Nathy Peluso

El Madrileño - C. Tangana

Sonidos de Karmática Resonancia - Zoé

- Mejor Álbum de Música Global -

Mohabbat - Arooj Aftab

Do Yourself - Angelique Kidjo & Burna Boy

Pa Pa Pa - Femi Kuti

Blewu - Yo-Yo Ma & Angelique Kidjo

Essence - WizKid Featuring Tems

- Mejor Vídeo Musical -

"Shot In The Dark" — AC/DC

"Freedom" — Jon Batiste

"I Get A Kick Out Of You" — Tony Bennett & Lady Gaga

"Peaches" — Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

"Happier Than Ever" — Billie Eilish

"Montero (Call Me By Your Name)" — Lil Nas X

"Good 4 U" — Olivia Rodrigo

