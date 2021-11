Portaltic.-La marca de tecnología Nothing se expandirá Europa, con puntos de venta en España

23-11-2021 Nothing, la empresa del cofundador de OnePlus POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NOTHING



MADRID, 23 (Portaltic/EP)



Nothing, la marca de tecnología con sede en Londres y creada por el cofundador de OnePlus, Carl Pei, ha anunciado que aterrizará en España próximamente con un equipo local de profesionales.



Según ha informado en un comunicado de prensa remitido a Europa Press, la compañía ha decidido impulsar su presencia en los mercados europeos tras el éxito en la comercialización de su primer producto, Ear 1, unos auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido que se presentaron este verano.



El motivo por el que Nothing ha elegido España para ampliar su comercio se debe a que, según el cofundador y responsable de la región de Europa de la marca, David Sanmartín, "es un mercado en el que se aprecia la tecnología, se apuesta por la innovación y los productos de calidad son especialmente bien valorados por el consumidor".



"También es conocido por ser un país de 'early-adopters', que buscan y compran las mejores y últimas tendencias en soluciones tecnológicas. Esto convierte a España en un mercado ideal para Nothing", ha matizado este responsable.



De este modo, además de su ya existente colaboración con Amazon España, Nothing ha anunciado que ha etsablecido un acuerdo con El Corte Inglés para ofrecer sus productos, tanto en tiendas físicas como a través de la página web del grupo.



Asimismo, la compañía ha firmado un acuerdo con Fnac, de modo que Nothing pasará a formar parte de la cartera de marcas tecnológicas que ya alberga la distribuidora francesa.