Portaltic.-Econocom ayuda a IZFE a monitorizar sus entornos virtuales para mejorar el rendimiento y la experiencia de sus usuarios

17-02-2009



MADRID, 23 (Portaltic/EP)



Econocom Servicios, junto al fabricante ControlUp, ha puesto en marcha una solución para ayudar a la Sociedad Foral de Servicios Informáticos de la Administración Pública de Gipuzkoa (IZFE) a monitorizar sus entornos virtuales, mejorando el rendimiento y la experiencia de sus usuarios.



Esta sociedad presta servicios en el entorno de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a los dos grandes pilares de la Administración Pública en Gipuzkoa, como son la Diputación Foral y los ayuntamientos del territorio, por lo que una rápida actuación es fundamental.



Desde el año 2018, IZFE dispone de una infraestructura de escritorios virtuales (VDI) basada en tecnología Citrix. Debido a la complejidad del entorno de virtualización del puesto de trabajo, en este tipo de plataformas son múltiples los factores que pueden comprometer que la experiencia del usuario sea del todo satisfactoria.



MONITORIZACIÓN DEL ENTORNO VIRTUAL



Mediante la implementación de la solución ControlUp, el personal IT encargado de la gestión de la plataforma de escritorios virtuales dispone de una monitorización proactiva de la misma, que le permite conocer en todo momento dónde dirigir sus esfuerzos de una forma eficiente, traduciéndose finalmente en un ahorro de tiempo considerable y en una mejora sustancial del servicio.



"Hasta ahora teníamos cierta visión y control de nuestra infraestructura de VDI; sin embargo, con ControlUp cambian totalmente las reglas de juego, ya que permite reaccionar ante eventos que tenemos controlados, o detectar eventos no deseados, siendo mucho más proactivos", señala Ibon Arretxe, técnico de Servicios TIC de IZFE.



Con esta herramienta se logra identificar de forma detallada las causas que provocan las tan habituales ralentizaciones en los inicios de sesión de los puestos de usuario y dar solución a las mismas. Asimismo, permite observar el comportamiento y la disponibilidad de las aplicaciones, analizar los problemas de rendimiento de éstas, y solucionar rápidamente situaciones mediante las 'Acciones Automatizadas' recomendadas.



Por lo que respecta a la implementación y el manejo de la solución, Jon Ezpeleta, director regional Norte de Grupo Econocom señala que "una de las ventajas de ControlUp radica en que su puesta en producción es prácticamente inmediata y resulta sumamente intuitiva y sencilla de manejar".



Por su parte, Adam Barkatz, de ControlUp, añade que en el caso de IZFE, como complemento a la instalación y configuración de la solución, se impartió una formación al personal IT encargado de gestionar la plataforma. "A día de hoy, IZFE es capaz de utilizar la solución implementada con sus propios recursos y de forma completamente autónoma", concluye.