Pioli confirma la baja de Tomori para la visita al Atlético

Stefano Pioli, durante un partido el 20 de noviembre. EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

Roma, 23 nov (EFE).- Stefano Pioli, técnico del Milan, confirmó este martes que su equipo no podrá contar con el defensa inglés Fikayo Tomori para la cita de este miércoles con el Atlético Madrid, en el que su club se juega su "última oportunidad" para prolongar su camino en la Liga de Campeones.

"Alessio Romagnoli está mejor, en Madrid contaremos con los mismos jugadores que estuvieron en Florencia, con Daniel Maldini más en la lista. Tomori tiene una lesión muscular en el músculo que se ocupa de mantener el equilibrio en la cadera", dijo Pioli en la rueda de prensa previa a la cita del Metropolitana, organizada en el centro deportivo de Milanello.

La baja de Tomori se suma a las del meta francés Mike Maignan, el lateral Davide Calabria, el español Samu Castillejo y el croata Ante Rebic, por lo que sus únicos delanteros disponibles son el sueco Zlatan Ibrahimovic, el francés Olivier Giroud y el portugués Rafael Leao.

"La lesión de Rebic nos quita una alternativa importante, nos quedamos con Leao, Ibrahimovic y Giroud y nosotros normalmente jugamos con dos en el campo. Tengo que gestionar su condición, porque jugamos cada tres días y cada partido es importante", agregó.

El preparador italiano elogió la competitividad del Atlético y por eso destacó la importancia de mantener la concentración alta hasta el final.

"Analizamos las características de nuestros rivales. Los conocemos muy bien, nos medimos con ellos hace poco. Es quizás la última oportunidad para intentar quedarnos en la Liga de Campeones", afirmó.

"Conocemos la capacidad del Atlético de pelear hasta el final. Es de los equipos europeos que consiguen más puntos en los minutos finales. Tenemos que tener cuidado, pero puede pasarle a ellos también, como en Valencia, cuando ganaban 3-1 y acabaron empatando 3-3. Tenemos que creer hasta el final", agregó.

Restó importancia al once que alineará el técnico argentino Diego Pablo Simeone y consideró que la fuerza del Atlético, más allá del talento individual, es el grupo.

"Que esté o no Griezmann, el Atlético cuenta con muchos jugadores de calidad y están unidos. No sé quiénes jugarán, pero el equipo será competitivo", dijo.

Y reconoció que el Milan debe dar un paso más en su crecimiento en el Metropolitano tras pagar, en sus primeros cuatro partidos, su falta de experiencia en los momentos clave.

"Para muchos nuestros jugadores fue la primera experiencia en Champions, sabemos que nos faltó algo y mañana tenemos que crecer. Necesitamos una actuación al 100 %", aseguró.

El Milan encara la cita con el Atlético como colista de su grupo, con un solo punto en cuatro jornadas. Solo un triunfo este miércoles puede mantener abiertas sus reducidas opciones de pasar a los octavos de final.