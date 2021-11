Peso chileno amplía rally y lidera avances mundiales: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso chileno ampliaba sus ganancias después de que la primera ronda de las elecciones presidenciales del domingo redujera el alcance de un cambio radical, gane quien gane la segunda vuelta del próximo mes. Los operadores también están observando el colapso de la lira turca en busca de posibles efectos secundarios.

La moneda chilena es la divisa principal con mejor desempeño en el mundo por segunda sesión consecutiva, agregando un 0,5% al repunte del lunes, ya que la estrecha ventaja del candidato conservador Kast en la primera ronda electoral fue suficiente para desencadenar un importante apetito por el riesgo.

El peso se fortaleció un 2,7% esta semana, la única entre las 31 monedas principales rastreadas por Bloomberg que avanza frente al dólar. La moneda encontró soporte en los 800 por dólar, que sigue siendo el nivel técnico más cercano a observar.

El Senado de Chile quedó dividido entre conservadores e izquierdistas después de la votación del domingo, lo que hace que cualquier cambio significativo en la legislación sea más difícil de aprobar.

Las encuestas de opinión están de vuelta luego de estar prohibidas durante más de una semana. Cadem publicó su primer sondeo el lunes, el que mostraba un 39% de intenciones de voto tanto para Kast como para Boric.

La curva de cámara, por otro lado, está recortando el fuerte movimiento a la baja observado el lunes, al tiempo que los operadores reevalúan cuanto realmente debe borrarse de la curva la prima de riesgo, dado que el resultado de la segunda vuelta sigue abierto.

El peso colombiano se debilitaba junto con la mayoría de las monedas de los mercados emergentes por la preocupación ante un aumento en los casos covid-19 en Europa y el colapso de la lira turca.

Los operadores de la moneda colombiana esperan un mínimo del año hasta la fecha cercano a los 4.000 pesos por dólar, al tiempo que las variaciones intradiarias del petróleo ofrecen poco alivio.

La lira turca bajaba más del 9%, después de la caída previa del 16%, rompiendo todo tipo de récords a medida que la promesa del presidente Recep Tayyip Erdogan de recortar las tasas de interés empuja al país a una crisis más profunda.

La principal autoridad de salud de Alemania reiteró que el Gobierno no puede descartar ninguna medida en medio de un aumento de los casos de covid-19. Un bloqueo en Alemania provocaría una reacción negativa en los activos más riesgosos.

