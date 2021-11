Perú.- El Congreso de Perú declara persona 'non grata' al expresidente boliviano Evo Morales por "injerencia" política

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú ha declarado persona 'non grata' al expresidente de Bolivia Evo Morales por su "negativo activismo" e "injerencia" en los asuntos políticos locales.



La Comisión, presidida por el congresista 'fujimorista' Ernesto Bustamante, ha sacado adelante esta declaración con nueve votos a favor, cuatro en contra y una abstención, recoge el diario peruano 'La República'.



"La Comisión acuerda declarar persona 'non grata' a Evo Morales en nuestro país por su negativo activismo político en Perú y su evidente injerencia e intromisión en la agenda política, social y económica del Gobierno", ha apuntado el ente en un comunicado.



Así, se ha explicado que la actitud de Morales constituye un "claro perjuicio de los intereses del pueblo peruano" y ha instado a las autoridades competentes dentro de la nación andina a que se prohíba su ingreso en el país.



Además, la Comisión ha exigido a los recientemente nombrados ministros de Interior, Avelino Guillén, y de Defensa, Juan Manuel Carrasco, que tomen las "acciones necesarias para el cumplimiento" de este acuerdo, así como ponerlo en conocimiento de la Mesa del Congreso para que realice "los trámites administrativos y reglamentarios pertinentes".



Bustamante también ha solicitado a la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, que lea este pronunciamiento en el Pleno del Parlamento para garantizar que es puesto "en conocimiento de la representación nacional".



El documento firmado por la Comisión de Relaciones Exteriores cuestiona que Morales ingrese en Perú para participar en "reuniones proselitistas" y que "sea resguardado por (la) seguridad del Estado, además de facilitarle vehículos oficiales" cuando el exmandatario boliviano lanza "declaraciones ingratas que advierten sobre una agenda propia de acuerdo a intereses extranjeros".



"En suelo peruano, (Morales) presta declaraciones respecto a temas sensibles que dividen a la población peruana tales como la conformación de una asamblea constituyente (...), nacionalización de recursos naturales, implementación de políticas que llama antiimperialistas, nacionalización de los hidrocarburos o promoción de la aplicación de los cultivos de coca", han añadido.



Morales visitará Cusco entre el 20 y 21 de diciembre para participar en actividades de la plataforma regional Runasur, aunque desde la Comisión denuncian "no conocerse oficialmente el sentido del auspicio de autoridades nacionales".



Runasur es un bloque de naciones indígenas sudamericanas, apoyado principalmente por Bolivia y que toma como punto de partida la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).