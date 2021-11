Partido opositor venezolano pide fortalecer la unidad tras elecciones regionales

Miembros de la mesa de votación cierran el proceso de escrutinio en un centro en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Caracas, 23 nov (EFE).- El partido opositor de Venezuela Primero Justicia (PJ) aseguró este martes que los resultados de las elecciones regionales y locales del domingo, en las que venció el oficialismo, deben llevar al bloque antichavista a un proceso "impostergable" para fortalecer la unidad y sus mecanismos.

"Esta experiencia también reafirma el deber impostergable de fortalecer la unidad y los mecanismos unitarios. Los logros del 21 de noviembre deben ser analizados a la luz del contexto no democrático en el que se llevaron a cabo las elecciones con el ánimo de crear una coalición democrática amplia integrada por sectores de comprobada cualidad opositora", señaló PJ en un comunicado.

De 23 estados en disputa en las elecciones regionales, 21 ya tienen resultados definitivos, y 18 de ellos los ganó el chavismo, tres la oposición y dos no están definidos todavía.

Además, el oficialismo también venció en los comicios locales al imponerse en 205 alcaldías de las 322 que ya tienen resultados confirmados, de un total de 335 municipios que componen el país.

Según PJ, para el próximo año se deben reforzar las estructuras opositoras, abrir puertas al trabajo conjunto con la sociedad civil y vigorizar esos vínculos que son "una herramienta insustituible para avanzar hacia la democracia".

La organización, de la que forma parte el dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles, también indicó que la abstención en los comicios debe llamar a la reflexión de la oposición.

"La no participación esconde dos realidades: el dolor de la diáspora y el desencanto con la política. Venezolanos que están asfixiados por la dictadura y no se ven representados en nuestra propuesta. A ellos les decimos que iniciaremos con rectitud y responsabilidad un profundo examen interior que busca regenerar la política y avanzar con firmeza hacia la democracia", añadió.

En cuanto a los cargos obtenidos por los antichavistas en las elecciones, PJ indicó que a partir de ahora tienen el deber de convertir esos "espacios recuperados" en una "trinchera" que sirva para la "lucha democrática" y también, en un espacio que ayude a aliviar la "crisis integral" que padecen los venezolanos.

"Cada gobernador, alcalde, diputado regional y concejal de la Plataforma Unitaria será la voz de los que más sufren y de quienes luchamos por un cambio en este país", señaló el partido político.

PJ denunció que durante todas las fases del proceso electoral se presentaron irregularidades que se exacerbaron el día de la votación y reiteró que la "ausencia" de condiciones electorales limita "gravemente" el ejercicio de los derechos de los ciudadanos del país caribeño.

Por su parte, Capriles señaló más temprano, en una rueda de prensa, que los resultados de las elecciones implica la "reconexión con la política" y propuso la creación de un "gran consejo federal" de todos los opositores electos para "reunificar la oposición".

"La oposición sin duda va a tener que dar su discusión a lo interno, sin mezquindades, sin prejuicios. Yo creo que debería venir, es una idea que tengo, ojalá que con todos los electos se pueda hacer un gran consejo federal de todas las fuerzas democráticas", sugirió.