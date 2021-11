Paris Hilton está obsesionada con los tokens no fungibles

(Bloomberg) -- Paris Hilton está “obsesionada” con los TNF, y ahora respalda a una organización de US$300 millones que apuesta por llevar el auge del arte digital al siguiente nivel.

Origyn, una fundación suiza que ofrece a los usuarios de teléfonos inteligentes una forma de autenticar objetos de valor con certificados digitales, ha recaudado US$20 millones de inversionistas como Paris Hilton y Table Management de Bill Ackman, según un comunicado del martes.

La tecnología que ofrece la fundación sin ánimo de lucro despliega técnicas de reconocimiento e identificación creadas por expertos.

“Hice el lanzamiento de mi primer proyecto de TNF en marzo de 2020 y desde entonces estoy obsesionada con los TNF y las posibilidades interminables de esta tecnología”, dijo Hilton en un correo electrónico a Bloomberg News. “Los TNF son el futuro para los creadores, los creativos y los coleccionistas, y esto es apenas el comienzo”.

El recaudo de fondos se adelanta al lanzamiento público del token de la fundación y se utilizará para investigación y desarrollo. La plataforma de certificación se fundó en octubre de 2020 en la cadena de bloques Internet Computer para generar valor digital para arte, coleccionables, medios digitales y artículos de lujo.

Hilton, con una trayectoria sectorial de más de año y medio, ha recibido elogios por su compromiso por parte de personas como WhaleShark, uno de los mayores coleccionistas de TNF del mundo.

Tampoco es su primera incursión en inversiones. En junio, el New York Post informó que respaldaba a Origin Protocol, una plataforma TNF descentralizada, uno de varios movimientos relacionados con TNF para la estrella de reality shows.

“El potencial de los TNF para los artistas me asombra, especialmente cuando se considera el valor que desbloqueará en cosas como las ventas secundarias”, dijo en comentarios enviados por correo electrónico. “Seguiré invirtiendo y aprovechando mi plataforma para difundir el potencial de esta increíble nueva forma de pensar sobre la creatividad y el arte”.

