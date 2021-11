Nicaragua establece "libre visado" para ciudadanos de Cuba

Nicaragua y Cuba han tenido estrechas relaciones políticas cada vez que el país centroamericano ha sido gobernado por el presidente Daniel Ortega, primero entre 1979 y 1990, y luego a partir de 2007. Fotografía de archivo, tomada el 16 de junio de 2007, en la que se registró al líder cubano, Raúl Castro (i), y al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (d). EFE/Cesar Pérez

Managua, 22 nov (EFE).- El Gobierno de Nicaragua estableció este lunes el “libre visado” para ciudadanos de Cuba como una medida “humanitaria” para beneficiar a cubanos con familiares en el país centroamericano.

Una resolución del Ministerio de Gobernación nicaragüenses, que entró en vigor este lunes mismo y fue divulgada esta noche, tiene como principal objetivo facilitar los viajes comerciales, turísticos familiares.

"Ante la cantidad de solicitudes de hermanos ciudadanos cubanos con familiares en Nicaragua, y con el fin de promover el intercambio comercial, el turismo y la relación familiar humanitaria, a partir del lunes 22 de noviembre del año 2021, se establece el libre visado para todos los ciudadanos cubanos que deseen ingresar a Nicaragua", indicó el Ministerio de Gobernación.

Con esta decisión, los cubanos ya no tendrán que desembolsar el equivalente a 17,85 dólares para sacar la visa consultada que extiende Nicaragua en la isla, y que tiene una duración de 30 días, prorrogables a 90.

La eliminación del visado para Cuba significa que los isleños tampoco necesitarán explicar el motivo de viaje para poder obtener el permiso de viajar a Nicaragua.

Las autoridades nicaragüenses no informaron si los cubanos deberán regirse bajo las medidas de la pandemia para ingresar a Nicaragua, como la prueba de covid-19 negativa con validez máxima de tres días, o el prechequeo con siete días de anticipación.

Hasta antes de la pandemia de covid-19 era común ver a ciudadanos cubanos aglomerados en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, haciendo filas para volver a La Habana, con múltiples maletas de compras.

Nicaragua y Cuba han tenido estrechas relaciones políticas cada vez que el país centroamericano ha sido gobernado por el presidente Daniel Ortega, primero entre 1979 y 1990, y luego a partir de 2007.

Ambos países forman parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP).