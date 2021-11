Medio gobierno belga en cuarentena mientras se disparan los contagios

Varias personas caminan por el distrito que alberga las instituciones europeas en Bruselas, este martes. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Bruselas, 23 nov (EFE).- El primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, y varios de sus ministros se encuentran en cuarentena tras haberse reunido el lunes en Bruselas con el jefe de Gobierno francés, Jean Castex, que ha dado positivo por coronavirus.

De Croo ha suspendido su agenda y se someterá a un test PCR este miércoles, al igual que los ministros belgas de Interior, Annelies Verlinden; Exteriores, Sophie Wilmès; Justicia, Vincent Van Quickenborne; y Defensa, Ludivine Dedonder, quienes también participaron junto al primer ministro francés en una ofrenda floral a las víctimas del terrorismo en Bruselas.

La noticia se conoce mientras siguen disparándose los contagios en Bélgica, que registra una incidencia acumulada de 1.547 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, un aumento del 64 % respecto a hace dos semanas.

Las hospitalizaciones por covid han aumentado un 54 % en 14 días, hasta los 257 ingresos diarios, y los decesos han avanzado en el mismo período un 44 %, hasta las 30,9 muertes diarias de media.

No obstante, y pese a que los contagios se mueven en niveles de récord, no ocurre así con los ingresos hospitalarios ni en cuidados intensivos y tampoco en las muertes, donde las curvas son netamente inferiores a oleadas anteriores.

Según un estudio del diario Le Soir con datos del instituto de salud pública Sciensano, los no vacunados tienen diez veces más probabilidades de acabar en cuidados intensivos que aquellos que sí se han protegido.

Bélgica cuenta actualmente con un 75,2 % de la población total vacunada con pauta completa, si bien existen grandes diferencias entre la región norteña de Flandes (80,3 %), la sureña de Valonia (70,1 %) y la central de Bruselas (57 %).

Ante el aumento de contagios, el Gobierno belga ha empezado a introducir restricciones, como la obligación de teletrabajar varios días por semana o un aforo más limitado en ciertos eventos.

El pasado domingo, unas 35.000 personas se manifestaron en Bruselas contra las medidas sanitarias en una marcha que terminó con disturbios y más de 40 detenidos.