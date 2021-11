Manchester United y Chelsea a octavos de Champions, los españoles a sufrir

Dos de los representantes de la Premier League, Chelsea y Manchester United, lograron la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones, mientras que los tres clubes españoles que jugaron este martes tendrán que pelear en la última jornada para lograr el pase.

En Londres y frente a una Juventus ya clasificada, el Chelsea, vigente campeón continental, necesitaba al menos el empate para sellar el pase a los cruces y ganar para aspirar el primer puesto del Grupo H.

Y en Stamford Bridge, los 'Blues' no fallaron, logrando la clasificación con una goleada frente a la Juventus.

El joven defensa de Sierra Leona Trevoh Chabolah (22 años) abrió el marcador en el minuto 25 y sentenciaron en la segunda parte Reece James (55), Callum Hudson-Odoi (58) y el alemán Timo Werner (90+5).

En el grupo F, un gol de Cristiano Ronaldo (78) y otro de Jadon Sancho (90) en el tramo final del partido contra el Villarreal dio al Manchester United la clasificación para octavos, en lo que fue el debut de Michael Carrick en el banquillo mancuniano.

El Villarreal, por su parte, tiene al menos que empatar en la última jornada en Bérgamo ante una Atalanta que se llevó un 3-3 en su visita al Young Boys y gracias, con un gol del colombiano Luis Muriel a dos minutos del tiempo reglamentado.

Otro colombiano, Duván Zapata (10), y el argentino José Luis Palomino (51) habían colocado a la 'Dea' por delante en dos ocasiones.

No solo el Villarreal está en dificultades entre los equipos españoles. El Barcelona, en el debut de Xavi Hernández en esta competición, no pasó del empate sin goles en el Camp Nou frente al Benfica y tendrá que ganar en la última jornada en Múnich a un Bayern que tras vencer 2-1 en Kiev suma un pleno de cinco victorias o bien esperar que los portugueses no ganen en casa al Dynamo.

El Sevilla sí ganó su partido contra el Wolfsburgo, gracias a los goles de Joan Jordán (12) y Rafa Mir (90+7), pero está obligado a ganar en la última fecha al Salzburgo en Austria, un equipo que también se juega el pase tras caer 1-0 en Lille.

En este grupo G, los cuatro equipos llegan con posibilidades a la última jornada.

- Resultados de los partidos de la 5ª jornada de la Liga de Campeones y clasificaciones:

. GRUPO E

Dinamo Kiev 1 Garmash (70)

Bayern Múnich 2 Lewandowski (14), Coman (42)

Barcelona 0

Benfica 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Bayern Múnich 15 5 5 0 0 19 3

2. Barcelona 7 5 2 1 2 2 6

3. Benfica 5 5 1 2 2 5 9

4. Dynamo de Kiev 1 5 0 1 4 1 9

. GRUPO F

Villarreal 0

Manchester United 2 Cristiano Ronaldo (78), Sancho (90)

Young Boys 3 Siebatcheu (39), Sierro (80), Hefti (84)

Atalanta 3 Zapata (10), Palomino (51), Muriel (88)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Manchester United 10 5 3 1 1 10 7

2. Villarreal 7 5 2 1 2 9 7

3. Atalanta 6 5 1 3 1 10 10

4. Young Boys 4 5 1 1 3 6 11

. GRUPO G

Sevilla 2 Jordán (12), Mir (90+7)

Wolfsburgo 0

Lille 1 David (31)

RB Salzburgo 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Lille 8 5 2 2 1 4 3

2. Salzburgo 7 5 2 1 2 7 6

3. Sevilla 6 5 1 3 1 5 4

4. Wolfsburgo 5 5 1 2 2 4 7

. GRUPO H

Malmö 1 Rieks (28)

Zénit San Petersburgo 1 Rakitskiy (90+2 de penal)

Chelsea 4 Chalobah (25), James (56), Hudson-Odoi (58), Werner (90+5)

Juventus 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Chelsea 12 5 4 0 1 10 1

2. Juventus 12 5 4 0 1 9 6

3. San Petersburgo 4 5 1 1 3 7 7

4. Malmö FF 1 5 0 1 4 1 13

mcd/pm