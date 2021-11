López Obrador retira candidatura de Herrera a gobernador del Banco de México

Fotografía de archivo fechada el 31 de junio de 2019 del entonces Secretario de Hacienda Arturo Herrera, durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Ciudad de México, 23 nov (EFE).- El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador retiró en agosto pasado sin explicación la propuesta que había enviado al Senado para nombrar al exsecretario de Hacienda Arturo Herrera como nuevo gobernador del Banco de México, informó este martes el senador oficialista Ricardo Monreal.

"Desde agosto la oficina del Ejecutivo retiró el nombramiento y nosotros no hacemos otra cosa sino aceptar la decisión", explicó ante la prensa Monreal, líder en la Cámara Alta del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de López Obrador.

El senador explicó que el Gobierno no dio ninguna explicación por esta decisión y recordó que el 31 de diciembre concluye el mandato del actual gobernador del banco central mexicano, Alejandro Díaz de León, por lo que "el 1 de enero debe haber un nuevo gobernador".

"El Ejecutivo seguramente en los próximos días enviará, o el mismo nombre u otro nombre, es una facultad de él y la facultad exclusiva del Senado es ratificar o no", explicó.

El pasado 9 de junio, después de las elecciones intermedias, López Obrador anunció la salida del Gobierno de Herrera, secretario de Hacienda desde 2019, para postularlo como gobernador del Banco de México.

Herrera fue sustituido días después por el economista y asesor Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda.

La postulación de Herrera, quien tiene buena relación con el sector empresarial, tranquilizó al sector privado luego de la inquietud que generó López Obrador al anunciar que propondría a un "economista con dimensión social".

Herrera fue el encargado de consolidar el plan de austeridad encargado por López Obrador, con recortes en fideicomisos de ciencia, medioambiente, cultura y salud, así como de evitar el endeudamiento del país a toda costa.

Herrera, quien actualmente imparte clases en el Colegio de México, dijo que al dejar el Gobierno que afrontó "la crisis económica más severa desde la Gran Depresión" mitigando los efectos a los "más vulnerables" y cuidando "los equilibrios macroeconómicos".

México cerró 2020 con una caída histórica de la economía del 8,2 %, mientras que el Gobierno solo destinó el 0,7 % del producto interior bruto (PIB) para afrontar la crisis económica de la pandemia de covid-19, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).