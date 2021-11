LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Martes 23 de noviembre de 2021

LO ÚLTIMO

EEUU tendrá segundo Día de Acción de Gracias en pandemia, ahora con vacuna

Merck pide a la UE que autorice píldora contra el COVID-19

Piden fondos para víctimas de atropellamiento en Wisconsin

El papa Francisco envía condolencias a víctimas de atropellamiento en Wisconsin

Gobierno de EEUU trata de impedir fusión en rama azucarera

EEUU: Avances podrían verse frustrados por guerra en Etiopía

Países de Europa central apoyan a Polonia en disputa sobre migrantes

Reseña: “House of Gucci” es decadencia pura

PRIMERA PLANA

AMN-ECO EEUU-PRECIOS DE ENERGÍA

WASHINGTON - El presidente Joe Biden ordena liberar 50 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica para ayudar a reducir los costos energéticos, una medida coordinada con otros grandes consumidores de energía como China, India y el Reino Unido. Por Josh Boak y Colleen Long. 320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT FIFA-QATAR-ESPÍA

WASHINGTON - Un ex agente de la CIA ha espiado durante años a altos directivos del fútbol mientras trabajaba para Qatar, el pequeño país árabe que organiza el Mundial de fútbol del año que viene, según descubrió una investigación de Associated Press. Por Alan Sunderman. 1.315 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN CORONAVIRUS OMS-EUROPA

GINEBRA - La oficina europea de la Organización Mundial de la salud calcula que la región de 53 países podría sufrir otras 700.000 muertes debido a la pandemia de coronavirus durante los próximos seis meses, para un total de dos millones. 380 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS ISRAEL-VACUNAS: Israel inicia vacunación de niños de 5 a 11 años.

-CORONAVIRUS-ESPAÑA-PRUEBA: Investigadores de España dejan a otros fabricar prueba COVID.

-CORONAVIRUS FRANCIA-PRIMER MINISTRO: Critican a primer ministro francés por contagiarse COVID-19.

-CORONAVIRUS UE-PÍLDORA: Merck pide a la UE que autorice píldora contra el COVID-19

-CORONAVIRUS-EEUU: EEUU tendrá segundo Día de Acción de Gracias en pandemia, ahora con vacuna

SOLAMENTE EN AP

REP-INM EEUU-BARRERAS IDIOMÁTICAS

FILADELFIA - Los inmigrantes que no hablan inglés dicen que sienten que no pueden participar plenamente en la educación de sus hijos por las barreras idiomáticas, ya que las escuelas no ofrecen suficientes traductores. Les molesta particularmente el hecho de que sus hijos tengan que hacer de traductores, algo que está prohibido por las leyes. Por Claudia Lauer y Vanessa A. Álvarez. 1.100 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMS-GEN CHILE-MATRIMONIO IGUALITARIO

SANTIAGO - Los diputados chilenos aprueban un proyecto que permite que parejas del mismo sexo puedan casarse y adoptar hijos, el penúltimo paso para que el matrimonio igualitario, ya aprobado por el Senado, se convierta en ley. Por Eva Vergara. 484 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN COLOMBIA-ONU PAZ

BUCAMARANGA, Colombia - El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, visita Colombia para revisar el avance en la implementación del acuerdo de paz firmado hace cinco años por el Estado colombiano y la desaparecida guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 359 palabras. ACTUALIZADO.

AMS-GEN ECUADOR-PRESIDENTE INDULTOS

QUITO - Instituciones vinculadas con el sistema penitenciario de Ecuador determinan cuántos presos se beneficiarán con el indulto firmado por el presidente Guillermo Lasso, quien ordenó liberar a reos con enfermedades terminales o por infracciones de tránsito que no hayan derivado en lesiones graves o fallecidos. 327 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN BOLIVIA-MARCHA

LA PAZ, Bolivia - El presidente boliviano Luis Arce y su mentor político Evo Morales inician una marcha de siete días hacia La Paz en una demostración de fuerza y unidad tras las protestas antigubernamentales que obligaron al mandatario a derogar algunas leyes. 398 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN WISCONSIN-DESFILE-CHOQUE

MADISON, Wisconsin — Familiares y amigos de medio centenar de personas, entre ellas muchos niños, atropelladas por un SUV durante un desfile navideño en un suburbio de Milwaukee dicen que han sufrido heridas que ponen en peligro sus vidas, y algunas se debaten entre la vida y la muerte. Por Scott Bauer y Tammy Webber. 400 palabras. AP foto. ENVIADO

Con:

—EUR-GEN VATICANO-EEUU-CHOQUE: El papa Francisco envía condolencias a víctimas de atropellamiento en Wisconsin

AMN-ECO EEUU-AZÚCAR-FUSIÓN

WASHINGTON — El gobierno de EEUU entabla una demanda para tratar de impedir fusión en la industria nacional del azúcar, alegando que dañaría la competencia. Por Michael Balsamo. 340 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN MALCOLM X-HIJA DECESO

NUEVA YORK - Es hallada muerta en su casa Malikah Shabazz, una de las seis hijas del líder por los derechos civiles asesinado Malcolm X. Tenía 56 años. 200 palabras. ENVIADO.

AMN-GEN MICHIGAN-EXPLOSIÓN

FLINT, Michigan - Un incendio y una explosión en una casa en Michigan provocan la muerte de una persona y la desaparición de dos más, además de dañar varias casas aledañas y lanzar escombros en el vecindario. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-INM EUROPA CENTRAL-MIGRACIÓN

BUDAPEST — Los mandatarios de tres países del centro de Europa expresan su solidaridad con Polonia debido a una crisis migratoria actual en su frontera este con Bielorrusia. Por Justin Spike. 320 palabras. AP foto. ENVIADO

AFR-GEN ETIOPÍA-TIGRAY

NAIROBI, Kenia — Un enviado de EEUU dice que ve “gran avance” en las conversaciones entre las partes en disputa de Etiopía para alcanzar un cese al fuego, pero que teme que sean superadas por los “alarmantes” desarrollos militares en la guerra del segundo país más poblado de África. Por Cara Anna. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

MOR-GEN LÍBANO-NIÑOS

BEIRUT - La ONU denuncia que la grave crisis económica del Líbano ha provocado que algunos niños tengan hambre y carezcan de buena atención médica. Algunos se han visto obligados a abandonar sus estudios para ayudar a sus familias. Por Bassem Mroue. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT CAMPEONES-RESUMEN

SIN PROCEDENCIA - Barcelona, Manchester United y el defensor del título Chelsea buscan certificar sus boletos a los octavos de final de la Liga de Campeones. Tanto el Barça como el United tendrán a nuevos entrenadores en el banquillo al enfrentar a Villarreal y Benfica, con Xavi Hernández y Michael Carrick, respectivamente. Por Steve Douglas. 500 palabras. AP Foto. Editores: partidos desde las 1745 GMT.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-MUS GRAMMY-NOMINACIONES

SIN PROCEDENCIA - Jon Batiste podría ser la mayor sorpresa de los Grammy. El reciente ganador del Oscar causó tal impresión en los votantes que obtuvo la mayor cantidad de nominaciones el martes: 11. Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R. recibieron ocho menciones cada uno, y Billie Eilish y Olivia Rodrigo siete. Los premios se entregarán el 31 de enero. Por Jonathan Landrum Jr. 890 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con: GRAMMY-LISTA, GRAMMY-CURIOSIDADES.

ESP-MUS GRAMMY-LATINOS

NUEVA YORK - Salieron victoriosos de los Latin Grammy y ahora se medirán por el Grammy anglo: Camilo, Rubén Blades, C. Tangana, Juanes y Bad Bunny están entre los artistas galardonados la semana pasada por la Academia Latina de la Grabación que recibieron nuevas nominaciones al Grammy el martes. La lista también incluye a Mon Laferte, Nathy Peluso y Vicente Fernández. Por Sigal Ratner-Arias. 636 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

ESP-CIN RESEÑA-HOUSE OF GUCCI

SIN PROCEDENCIA - “House of Gucci” de Ridley Scott trata sobre la disolución de la dinastía Gucci y el asesinato de su heredero de tercera generación. Lady Gaga interpreta a Patrizia Reggiani, una mujer explosiva que pone su mirada en Maurizio Gucci, se casa con él y ayuda a planear su ascendencia en la empresa. Lindsey Bahr de AP reseña que, a pesar de que todo es exagerado en la película, también es gloriosamente decadente y ridículamente divertida. Por Lindsey Bahr. 837 palabras. AP Foto. ENVIADO.

