Libia.- La comisión electoral confirma cerca de cien candidaturas a las elecciones presidenciales de diciembre en Libia

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La comisión electoral de Libia ha anunciado este martes que cerca de cien personas han presentado su candidatura a las elecciones presidenciales del 24 de diciembre, si bien aún deben pasar el proceso de filtrado, tras el que se anunciará la lista definitiva.



El presidente del organismo, Emad al Sayé, ha indicado en un comunicado que el proceso de entrega de candidaturas quedó cerrado en la noche del lunes y ha señalado que el paso es parte del "sensible" proceso de cara a las "históricas elecciones" que se celebrarán en diciembre.



Entre las 98 candidaturas figuran destacadas figuras políticas y militares como el actual primer ministro de unidad, Abdel Hamid Dbeibé, el general Jalifa Haftar, el presidente del Parlamento asentado en el este, Aguila Salé, y Saif al Islam, hijo del exlíder libio Muamar Gadafi.



"Todos ellos han presentado la candidatura a las autoridades competentes, que ahora la verificarán", ha manifestado, antes de resaltar que el proceso electoral permitirá al país salir "del caos y la corrupción" y entrar en una fase de "estabilidad y reconciliación".



Al Sayé ha hecho hincapié en un comunicado publicado por la comisión electoral a través de su cuenta en la red social Twitter que el organismo "no ha escatimado esfuerzos para demostrar al mundo que el pueblo libio merece contar con un Estado de Derecho y unas instituciones".



Asimismo, ha resaltado que un total de 1.766 personas han presentado su candidatura a las elecciones parlamentarias, documentos que serán igualmente comprobados de cara a la publicación de la lista final, que saldrá a la luz el 7 de diciembre.



El presidente del organismo ha expresado además su deseo de que las elecciones cuenten con un nivel de participación que "dé credibilidad" al proceso, al tiempo que ha criticado la existencia de una "campaña de desinformación y difamación" contra los trabajos de la comisión electoral.



En este sentido, ha señalado que el organismo ha decidido "alinearse con la voluntad popular y las instituciones del Estado" y ha pedido a la población "no ser engañados" por aquellos que buscan impulsar "la destrucción y la guerra" en el país africano.



"Felicitamos a todos los que han tomado la iniciativa de presentar su candidatura y destacamos la participación de mujeres como candidatas a las elecciones", ha indicado, antes de reiterar que las elecciones son "un proceso democrático que refleja una imagen positiva del papel de la mujer en la sociedad libia".



"Al margen de que las candidaturas sean aceptadas o rechazadas, tomar la iniciativa y participar en los asuntos que interesan al país supone una muestra de compromiso y responsabilidad hacia la patria, de lo que somos todos responsables ante Dios", ha destacado.



Al Sayé ha indicado además en rueda de prensa que la segunda vuelta de las presidenciales podría tener lugar a mediados de febrero, dado que debe celebrarse 52 días después de la primera, tal y como ha recogido la agencia de noticias Bloomberg.



PROCESO DE CRIBADO



Las candidaturas pasarán durante los próximos días por un proceso de cribado en el que se determinará si estas personas pasan el corte establecido por las leyes del país, tras lo que habrá un periodo de apelaciones de cara al anuncio en firme de los candidatos.



La comisión electoral empezó la semana pasada a enviar a la Fiscalía y al Departamento de Investigaciones Criminales las candidaturas con las que contaba para que investiguen si tienen historial criminal o alguna otra nacionalidad que les elimine de la carrera.



En este sentido, la Fiscalía Militar de Trípoli ha pedido a la comisión electoral que rechace las candidaturas de Saif al Islam y Haftar hasta que sean interrogados por las acusaciones que pesan contra ellos por supuestos crímenes de guerra en el país.



Las tensiones políticas han ido al alza durante las últimas semanas en Libia después de que la Cámara de Representantes, con sede en Tobruk (este), aprobara una moción de censura contra Dbeibé y posteriormente tramitara de forma unilateral una ley unilateral que implicaría el aplazamiento de las parlamentarias.



Libia cuenta desde marzo con un Gobierno de unidad tras un proceso de conversaciones para unificar las administraciones enfrentadas, después de que las autoridades asentadas en Trípoli, reconocidas internacionalmente, repelieran el año pasado la ofensiva lanzada en 2019 por Haftar, leal a las autoridades orientales.



El nuevo Ejecutivo tiene entre sus principales objetivos la organización de unas elecciones legislativas y presidenciales, con las que se espera dar carpetazo a la crisis institucional abierta en 2014 y a la inestabilidad que sufre desde la captura y ejecución en octubre de 2011 de Gadafi.