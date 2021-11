Las 5 fotos de 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 que arrasan en su perfil de Instagram

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) ha causado un gran éxito en sus redes sociales por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 125.796 de interacciones entre sus fans.

• DIOS y su infinita misericordia. Hoy Salvador cumple 9 meses de llegar a nuestras vidas y convertirse en nuestro mejor y más grande maestro. GRACIASSS HIJO, GRACIASSSS 😍😍🙏🏽🙏🏽 Mi vida entera en estas FOTOS!





• Si no habían tenido una buena razón para comenzar esta semana cortica llena de amor… aquí les dejo una 😍🤤 #SalvadorDeSueñosRegaloDeDIOS Esa sonrisa que logra llenarme la VIDA en un segundo🙏🏽❤️





• BUÑUELO.COM 😍😍





• Tengo un tacoooooo en la garganta, tengo una presión en el pecho inexplicable, no es posible, no es real “MI NIÑO GENIO” @maitoleal solo pude llorar al empezar a escribir esto. Te faltaba tanto por hacer, tanto por vivir, En dos días era tu cumple, no he cambiado la billetera que me diste hace 2 años. No se vale, no se vale mauriiiiiii. Tenías tantos sueños, tantas ilusiones, Te conozco desde que tengo 15 años, recorriste de mi mano tantos caminos, solo puedo sentir dicha al saber que nos cruzamos en esta vida y construimos juntos una amistad incondicional. Me Parece mentira no volverte a ver, con esa sonrisa y Alegría única, Dejas un vacío inmenso, dejas una huella imborrable, vuela y sigue llenándonos con tu Luz. Busque algunos de nuestros trabajos juntos y encontré que más del 60% de lo que he hecho en 20 años, brille gracias a ti, MI NIÑO GENIO. Solo se que llegaste directico al paraíso porque mas BUENO QUE TU…NADIE 🙏🏽🙏🏽💙💙





#CaroCruzLookDelDía hoy y todos los días…GRACIAS 🙏🏽🙏🏽 Total Look @jeansandblouses.jyb Chaqueta @lolajeansoficial Zapatos @calzatodo #Publicidad 😍😍

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.