JPMorgan vuelve a ser el banco de mayor importancia sistémica

(Bloomberg) -- JPMorgan Chase & Co. se convirtió una vez más en el banco de mayor importancia sistémica del mundo, después de que los reguladores financieros mundiales recomendaran un mayor requerimiento de capital para la entidad.

El banco estadounidense subió el martes un peldaño en las clasificaciones anuales de la Junta de Estabilidad Financiera, informó en un comunicado la FSB, como se conoce a la junta. La clasificación, que se basa en datos de fines de 2020, refleja en gran medida los efectos de los cambios en la actividad subyacente de los bancos.

Goldman Sachs Group Inc. y BNP Paribas SA también subieron un nivel en la evaluación de este año, que incluye 30 empresas consideradas bancos de importancia sistémica mundial. Las entidades incluidas siguen siendo las mismas que en la lista de 2020.

Para las empresas estadounidenses, el ejercicio es en cierto modo simbólico, ya que tienen requisitos más altos que los recomendados por la FSB.

JPMorgan es el único banco que enfrenta un requerimiento de capital adicional del 2,5%, mientras que el año pasado estaba junto a Citigroup Inc. y HSBC Holdings Plc en un tramo inferior. BNP Paribas se unió a estos otros dos prestamistas en la categoría del 2% y Goldman Sachs es una de las ocho entidades en el tramo del 1,5%.

Según las normas estadounidenses, el requerimiento de capital de JPMorgan ya es del 3,5%, mientras que el de Goldman es del 2,5% para reflejar su condición de bancos de importancia sistémica mundial, según los informes anuales de las empresas.

Para BNP Paribas, la exigencia de capital del 2%, que entrará en vigor en 2023, representaría un aumento respecto del requerimiento del 1,5% actual. Ello elevaría su requisito global de capital ordinario de Nivel 1 (CET1) del 9,23% a fines de septiembre al 9,73%, suponiendo que los demás elementos sigan siendo los mismos. La empresa seguiría estando muy por encima de ese mínimo, ya que al 30 de septiembre tenía una ratio CET1 del 13%.

La FSB está compuesta por representantes de autoridades como el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra y está presidida por Randal Quarles de la Reserva Federal de Estados Unidos.

