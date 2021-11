Hungría.- Bruselas replica a Orban que no cerrará expedientes por razones políticas sino cuando resuelva problemas

BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas ha afirmado este martes que ninguno de los expedientes sancionadores abiertos contra Hungría por Bruselas serán cerrados por "razones políticas" o "cartas" como la remitida esta semana por el Gobierno de Viktor Orban, sino que seguirán su curso mientras no se resuelvan los problemas identificados.



En una misiva difundida la víspera por Budapest, el primer ministro húngaro pidió al Ejecutivo comunitario no "castigar" a los Estados miembro que tomen medidas "destinadas a la protección de su integridad territorial y nacional, así como de la seguridad de sus ciudadanos", al tiempo que reclama el cierre de los procedimientos de infracción abiertos contra Hungría.



Preguntado por ello en una rueda de prensa en Estrasbugo (Francia), Schinas ha querido dejar claro que los procedimientos de infracción que inicia la Comisión Europea responden a la preocupación por "infracciones o violaciones de la legislación comunitaria" y siguen un proceso tasado que no responde a motivaciones políticas.



"Los procedimientos no se abren y cierran como si tal cosa", ha insistido el conservador griego, quien ha remachado que "la única forma de parar un expedientes es cuando los problemas son resueltos".



Por ello, ha añadido, los expedientes no se paran por "razones políticas o cartas" enviadas, sino después de que la Comisión haya recibido "explicaciones" o visto "acciones efectivas" para afrontar las irregularidades identificadas en cada caso.



Hungría afronta un amplio número de expedientes abiertos por Bruselas durante los últimos años como resultado de su preocupación por reformas legislativas que la UE teme que minen la independencia judicial en el país o vulneren derechos fundamentales de sus ciudadanos.



También llevó ante el Tribunal de Justicia de la UE al Gobierno de Orban por vulnerar la legislación en materia de asilo y migración que obliga a los Estados miembro a tramitar las peticiones de asilo presentadas en su territorio.