"Ghostbusters" regresa con éxito a los cines de EE.UU.

Fotografía de archivo cedida por Sony Pictures donde aparece Jason Reitman, director de la película "Ghostbusters: Afterlife". EFE/ Sony Pictures/ Kimberley French

Los Ángeles (EE.UU.), 22 nov (EFE).- El regreso de la saga "Ghostbusters" a los cines de Estados Unidos con "Afterlife" sorprendió en su fin de semana de estreno al recaudar 44 millones de dólares, muy por encima de los 30 millones que auguraban las predicciones.

La nueva entrega de la franquicia, 37 años después del debut de la cinta original, se impuso como primera opción al estrenarse de manera estratégica entre dos de los lanzamientos más importantes el año para Disney: "Eternals", que alcanza su tercera semana en cartelera, y "Encanto", que llega a los cines este fin de semana.

"Ghostbusters: Afterlife" es el título de la nueva entrega de la saga de comedia paranormal cuyas dos primeras películas dirigió Ivan Reitman y que ahora retoma su hijo, el cineasta Jason Reitman ("Juno", 2007).

Por su parte, "Eternals" continúa atrayendo al público a los cines de EE.UU. y se situó en segunda posición con 10,8 millones de dólares recaudados, que unidos a los ingresos obtenidos en las dos semanas anteriores suman un total de 135 millones obtenidos en el mercado norteamericano (EE.UU. y Canadá), según datos de Box Office Mojo.

En tercera posición quedó "Clifford the Big Red Dog", una película animada protagonizada por un perro gigante que recaudó 8,1 millones de dólares en su segunda semana en cines y que no se lanzará en el mercado internacional hasta dentro de un mes.

Por su parte, el otro lanzamiento de peso de la cartelera fue "King Richard", que se conformó con la cuarta posición y 5,7 millones recaudados.

La película está protagonizada por Will Smith, quien ya suena en las quinielas para los Óscar en el papel de Richard Williams, y narra cómo el padre de las hermanas Williams diseñó un ambicioso plan con el fin de que llegaran a lo más alto del tenis desde sus humildes orígenes en el barrio de Compton (Los Ángeles).

Finalmente, "Dune", que cumple cinco semanas en cartelera, cerró las 5 películas más vistas del fin de semana con 3 millones de recaudación.