Francia supera los 30.000 contagios diarios por vez primera desde agosto

París, 23 nov (EFE).- Francia superó hoy los 30.000 contagios diarios por vez primera desde agosto pasado, indicaron las autoridades sanitarias, en vísperas de que el Gobierno reúna un Comité ministerial para analizar si son necesarias nuevas medidas en el país.

En las últimas 24 horas se registraron 30.454 positivos por covid-19, la cifra más alta desde el pasado 16 de agosto.

En la última semana, la media de casos diarios era algo inferior a los 20.000, lo que ya suponía un incremento del 79 % con respecto a la anterior.

La tasa de incidencia ronda los 180 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa de positividad ronda el 4,5 %, según los datos sanitarios.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reúne mañana, miércoles, un Comité ministerial para hacer un seguimiento de la evolución de la pandemia en el que se pueden anunciar algunas medidas.

Una parece clara: la de abrir la tercera dosis de vacuna a los mayores de 40 años, después de que la Autoridad Sanitaria, entidad médica consultiva, se pronunciara a favor la semana pasada.

Por ahora, solo los mayores de 65 años eran candidatos a esa tercera dosis y el Gobierno había pedido abrirla a los mayores de 50, pero la Autoridad Sanitaria aseguró que los estudios científicos internacionales muestran su utilidad en los mayores de 40.

Aunque, precisó, esa tercera dosis no debe administrarse antes de que hayan pasado 6 meses de la segunda, lo que deja al Ejecutivo el tiempo necesario a lo largo del mes de diciembre para organizar una nueva campaña de vacunación.

El Comité ministerial también puede estudiar la obligación de llevar la mascarilla en algunos lugares, como las salas de espectáculo.

Ese instrumento de protección ya es obligatorio en las escuelas en varios departamentos, lo que no ha evitado que 6.000 aulas hayan cerrado por casos positivos registrados en ellas, frente a las 4.000 del pasado viernes.

Francia por ahora no ha tenido una explosión de casos positivos como en algunos países vecinos, pero el ministro de Sanidad, Olivier Véran, aseguró que están muy atentos a la evolución para afrontar una nueva ola.

Entre los afectados se encuentra el propio primer ministro, Jean Castex, testado positivo este lunes tras haber sido considerado "caso contacto".

"A parte de ligeros síntomas estoy bien y sigo con mis obligaciones aislado", aseguró a través de Twitter.

Tras conocerse su positivo, los medios han recuperado imágenes en las que podía verse al jefe del Gobierno sin mascarilla en actos públicos con varias personas, pese a que el Ejecutivo insiste en la necesidad de llevarla en el interior.