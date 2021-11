Ex primera dama salvadoreña condenada por corrupción pide beneficio judicial

La ex primera dama salvadoreña Ana Ligia de Saca (c), en una fotografía de archivo. EFE/ Rodrigo Sura

San Salvador, 23 nov (EFE).- La ex primera dama de El Salvador Ana Ligia de Saca, condenada por lavado de dinero, pidió a una corte que le otorgue medidas sustitutivas a la detención por el supuesto deterioro de su estado de salud, según informó este martes el medio local El Faro.

El medio difundió en redes sociales una copia del escrito presentado por la esposa del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), preso por la malversación de más de 300 millones de dólares, ante una corte penal.

La ex primera dama señala que fue ingresada en un hospital el pasado 13 de noviembre por "desnutrición de adulto, síndrome anémico", además de padecer "depresión grave".

Pidió al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador que realice una audiencia de revisión de medidas, dado que a pesar de que fue condenada a inicios de junio a 10 años de prisión, no ha recibido el fallo por escrito.

El documento señala que le fue negada anteriormente una audiencia que pidió por la falta del fallo por escrito, que debía elaborar un juez que fue cesado de su cargo por una polémica reforma a la Ley de la Carrera Judicial con la que se destituyó recientemente a cientos de jueces sexagenarios, acción ampliamente cuestionada.

"Me encuentro en la necesidad una vez más que se valore la realización de audiencia especial de revisión de medidas, en esta oportunidad y de forma especifica, con motivo de mi condición médica", señala el documento.

Agrega que el estado de salud de la ex primera dama "es un elemento que se considera modifica las circunstancias bajo las cuales se impuso y ha mantenido hasta el momento la medida cautelar de la detención provisional".

El pasado 4 de junio, Ana Ligia de Saca se convirtió en la primera esposa de un exmandatario en ser condenada por este cargo en la historia reciente salvadoreña.

El abogado que la defendió en el proceso penal, Miguel Ángel Flores, fue nombrado por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, como juez de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.