Estados Unidos.- Santander Consumer USA repartirá un dividendo de 0,22 dólares por acción el 9 de diciembre

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



De esta forma, la entidad repartirá en total alrededor de 67,3 millones de dólares (en torno a 58,1 millones de euros). El último día que las acciones cotizarán con derecho a dividendo será este jueves, 25 de noviembre.



Cabe recordar que Santander Holding USA, filial del grupo bancario en Estados Unidos, se encuentra en plena Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el 20% que no controla de Santander Consumer USA, cuyo plazo se ha extendido hasta el 24 de noviembre debido a que la entidad espera las aprobaciones regulatorias pertinentes.



La oferta está dirigida a la adquisición del 20% que no controla en Santander Consumer USA, en torno a 60,5 millones de acciones, por un importe total de hasta 2.490 millones de dólares (en torno a unos 2.100 millones de euros).



La entidad mejoró su oferta en agosto para comprar los algo más de 60 millones de acciones de la rama de financiación al consumo que todavía no posee a un precio de 41,50 dólares por título en efectivo, por encima de los 39 dólares que ofreció inicialmente.



El precio ofertado representa una prima del 14% respecto del precio de cierre de la acción ordinaria de Santander Consumer USA el pasado 1 de julio, que era de 36,43 dólares por acción.



Santander Holdings USA, la filial en el país norteamericano de Banco Santander, es dueña del 80,25% de Santander Consumer USA, equivalente a 245,6 millones de acciones.