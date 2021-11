España.- El Gobierno evita pronunciarse sobre el pasaporte Covid e insiste en la vacunación y la mascarilla

23-11-2021 La ministra Portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en Moncloa, a 23 de noviembre de 2021, en Madrid (España). En el Consejo de hoy, el Gobierno ha aprobado una subvención de 32 millones a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para mejorar la gestión del servicio Atenpro para víctimas de violencia machista. SALUD EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha evitado pronunciarse sobre la petición de algunas comunidades autónomas de reglas comunes respecto al uso del pasaporte Covid, insistiendo en que el Ejecutivo apuesta por el "método" que ha resultado eficaz hasta la fecha para hacer frente a la pandemia y que no es otro que la vacunación y el uso de la mascarilla.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez ha dicho que el Gobierno es "consciente" de las reivindicaciones de algunas comunidades autónomas ante el "desajuste" entre los distintos tribunales superiores de justicia que "necesitarían de una armonización o una casación del Supremo si se produjeran esos recursos".



En todo caso, ha añadido la ministra portavoz, el Gobierno apuesta por mantener el "método que ya hemos constatado que ha funcionado" y que no es otro que "vacunación y mascarilla", evitando aclarar así si se van a dar directrices respecto a la exigencia del pasaporte Covid para determinadas circunstancias, como ya están haciendo algunas regiones.



"Hemos obtenido un sobresaliente en la vacunación hasta segunda dosis con un 90% de la población vacunada y ahora debemos asumir un nuevo reto que es irnos a esa vacunación de refuerzo y esa tercera dosis hasta ir alcanzando a una población que permita hablar de nuevo de inmunidad colectiva", ha subrayado Rodríguez, que no obstante ha dicho comprender "la preocupación" de las comunidades autónomas y a las que ha prometido que seguirán llegando las vacunas.



Por lo que se refiere a la propuesta de introducir nuevas restricciones en el sector de la hostelería ante el aumento de los casos en algunas regiones, la portavoz se ha remitido a la reunión de esta tarde la Comisión de Salud Pública, insistiendo en todo caso también en que la vacunación y la mascarilla son la respuesta.



Rodríguez ha sacado pecho de que España cuenta con uno de los índices de incidencia más bajos de su entorno si bien el Gobierno esta "con todas las alertas encendidas" respecto al crecimiento generalizado que se está produciendo en otros países, de ahí el que, junto con las comunidades autónomas, ya se esté trabajando en la tercera dosis y la dosis de refuerzo.