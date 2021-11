En caso de incontinencia, el camino al baño debe estar liberado

Ein Dusch- und Toilettenrollstuhl fuer Menschen mit eingeschraenkter Beweglichkeit und Senioren ist am 09.07.2020 in einer Musterwohnung des Forschungsinstituts Technologie und Behinderung (FTB) in Wetter zu sehen. Foto: Kirsten Neumann

Asideros junto al inodoro y un camino sin obstáculos y claramente señalizado hacia el baño pueden ayudar en la vida cotidiana de personas necesitadas de cuidados con incontinencia urinaria. De esa manera se reduce asimismo el riesgo de caídas. Por eso, por ejemplo, no debería haber muebles en el camino. Los bordes de las alfombras se pueden pegar al suelo, de manera que no haya peligro de tropezar con ellos. Grandes símbolos, carteles o letreros en la puerta del baño, a su vez, son de gran ayuda para encontrarlo, sobre todo cuando además de la incontinencia también se presenta una demencia. Se recomienda tener un asiento de inodoro colorido, que se distinga claramente del entorno. Es importante también que las personas afectadas lleven prendas que se puedan quitar fácil y rápidamente. No tener ya el control total sobre la eliminación de la propia orina y la materia fecal es un tema que genera vergüenza, para los familiares que se ocupan de las tareas de cuidado, pero sobre todo para los afectados. En el peor de los casos, puede llevar a que la persona se retraiga y, así, al aislamiento social. Por ejemplo, si alguien ya no se anima a salir de su casa por su incontinencia. Por lo tanto, es importante tratar el tema abiertamente. También para encontrar soluciones que alivien a todos la cotidianeidad. Los problemas de incontinencia son, según los expertos, una "típica razón" para que las personas ya no sean atendidas en sus propias casas sino que sean trasladadas a un hogar de ancianos. Pero con algunas adaptaciones en la vivienda y una serie de otras medidas, como las explicadas anteriormente, este paso quizá se puede postergar un tiempo. dpa