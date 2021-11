El PE da el primer paso para limitar el poder de mercado de las tecnológicas

EFE/EPA/JULIEN WARNAND

Estrasburgo (Francia), 23 nov (EFE).- El Parlamento Europeo dio el primer paso este martes para aprobar la ley de mercados digitales que se está negociando en Bruselas para regular la libre competencia de las grandes tecnológicas, al haber obtenido el visto bueno en la comisión parlamentaria de Mercado Interior.

El texto fue aprobado por 42 a favor, 2 en contra y 1 abstención y está previsto que el pleno de la Eurocámara lo vote en la próxima sesión de diciembre en Estrasburgo.

El acuerdo alcanzado en el Parlamento Europeo prohíbe la publicidad personalizada a los menores, pero no la impide de forma generalizada, como pedían socialdemócratas y verdes sobre uno de los principales negocios de Google, Facebook, Apple o Amazon.

No obstante, sí se les exigirá mayor transparencia, ya que las tecnológicas no podrán combinar los datos personales que adquieran de los usuarios a través de los múltiples servicios que ofrecen, salvo que haya un consentimiento expreso.

También deberán permitir a las empresas que se han convertido en sus clientes vender sus productos a los usuarios a través de otras plataformas, especialmente si es a un precio inferior.

Además, tendrán que dar acceso a las empresas a los datos generados por sus clientes, permitir que los usuarios puedan desinstalar las aplicaciones que vienen por defecto en los dispositivos móviles o se prohibirá a las tecnológicas favorecer sus propios servicios frente a los de la competencia.

El Parlamento Europeo quiere que estos requisitos los cumplan aquellas compañías con una capitalización de mercado de al menos 80.000 millones de euros y que ofrezcan un servicio esencial en la UE, con lo que la ley no afectará solo a los gigantes de internet estadounidenses, sino a otras empresas como Booking.com o la china Alibaba.

En cambio, la propuesta inicial de la Comisión Europea y la que defenderán también el jueves los países de la UE, cuando voten su posición sobre la ley de mercados digitales, es rebajar esa cifra a los 65.000 millones de euros.

Pactar los criterios definitivos sobre a cuántas empresas afectará el reglamento es uno de los puntos que aun están abiertos y que el Consejo de la UE (los países) y la Eurocámara deberán cerrar cuando empiecen sus negociaciones para consensuar un texto común.

Los ministros de los Veintisiete también aprobarán el jueves la ley de servicios digitales, la que regulará la responsabilidad de las plataformas a la hora de moderar y eliminar el contenido ilegal y dañino en internet.

El objetivo es que ambas leyes puedan entrar en vigor en 2023, pero varias fuentes consultadas por EFE apuntaron que las negociaciones podrían alargarse durante el primer semestre del año que viene, dado que Francia asumirá la presidencia rotatoria de la UE y en consecuencia marcará el ritmo de los debates en Bruselas, a solo cuatro meses de las elecciones presidenciales.

"Todavía tenemos que superar grandes obstáculos", aseguró el ponente de la ley de mercados digitales en la Eurocámara, el eurodiputado del Partido Popular Europeo Andreas Schwab, en una rueda de prensa tras la votación en la comisión parlamentaria.