El Oporto, con la defensa en cuadro: Pepe es duda y Marcano, descartado

EFE/EPA/JOSE COELHO

Lisboa, 23 nov (EFE).- El Oporto, que pugna con el Atlético de Madrid por una plaza en octavos de la Liga de Campeones en el grupo B, jugará este miércoles en el estadio del Liverpool con la defensa mermada, ya que el veterano Pepe es duda y el central español Iván Marcano no ha sido convocado por lesión.

Hasta "última hora" no se sabrá si Pepe, que arrastra molestias musculares, podrá jugar o no, dijo este martes en la rueda de prensa previa al encuentro el técnico Sérgio Conceição.

"Vamos a intentar recuperar a un jugador que, no sólo dentro del campo, también en el vestuario, es extremadamente importante", reconoció el entrenador portugués.

El Oporto es segundo del Grupo B con 5 puntos, seguido del Atlético de Madrid, que ocupa la tercera plaza con 4.

En esta quinta jornada el equipo madrileño se mide al Milán, que tiene un punto, y la última será el 7 de diciembre, cuando el Oporto recibirá al Atlético de Madrid en un partido en el que podría decidirse la segunda posición.