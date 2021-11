El momento Vinícius ante la cenicienta que asaltó el Bernabéu

Vinicius Junior celebra su gol del pasado domingo al Granada.- EFE/Miguel Ángel Molina

Tiráspol (Moldavia), 23 nov (EFE).- Convertido en referente madridista gracias a sus actuaciones, en pleno debate sobre la protección a un jugador diferente que asegura el espectáculo con su fútbol y es frenado con dureza, el brasileño Vinícius Junior emerge como líder de un Real Madrid que busca el pase matemático a octavos de final de la Liga de Campeones en Transnistria, el país de nunca jamás, donde reside el Sheriff que asaltó el Santiago Bernabéu.

Fue una de las grandes sorpresas de la historia de la Liga de Campeones. Cuando el fútbol de la competición de mayor trascendencia del mundo regresaba 579 días después al Santiago Bernabéu, un debutante en la competición como el Sheriff Tiraspol firmó la mayor proeza de su historia con un tanto de Sébastien Thill en el minuto 90 (1-2).

Aquella derrota, la primera del técnico italiano Carlo Ancelotti desde su regreso al club blanco, fue una lección. El Real Madrid mostró carencias defensivas y una falta de pegada alarmante, con 31 remates para lograr un único tanto de penalti. Su fiabilidad como visitante, como en LaLiga Santander, con triunfos ante Inter de Milán (0-1) y Shakhtar (0-5), corrigieron su extraña inseguridad en su feudo para dejarle con la posibilidad de sellar su pase a octavos si consuma la revancha con el Sheriff.

A la cita llega lanzado Vinícius, autor de diez goles y siete asistencias este curso que le convierten en el futbolista del momento. Respondiendo a la confianza de Ancelotti con un papel estelar, aportando siempre algo diferente al juego del Real Madrid y con un socio cerca, el francés Karim Benzema, que ejerce el liderazgo goleador y ha marcado en las tres últimas jornadas de la Liga de Campeones.

Sin Gareth Bale ni Dani Ceballos. Aún sin poder recuperar a Fede Valverde ni a Eden Hazard tras una gastroenteritis, no se esperan, pese al cargado calendario, cambios de Ancelotti en su equipo titular más allá del regreso al centro de la zaga de Militao, tras el descanso que recibió en Granada. El técnico italiano mantiene una duda por despejar en el tridente, con la opción de mantener a Marco Asensio tras su buena respuesta con gol a la oportunidad recibida en dos partidos consecutivos o el brasileño Rodrygo Goes, ya recuperado de su lesión y con su idilio con la 'Champions' siempre presente.

Si el Real Madrid quiere afianzar su liderato, el Sheriff también sabe que está ante una oportunidad histórica de alcanzar los octavos de final de la Liga de Campeones. En Tiráspol los aficionados lo llaman “el partido del siglo” del fútbol moldavo. En esta zona del mundo nunca se había visto un partido de este calibre.

Tras perder sus dos duelos con el Inter de Milán, el equipo de la capital de Transnistria, Tiráspol, tiene 6 unidades y necesita puntuar si no quiere conformarse con la Liga Europa en febrero. Desde que ganó en Madrid, ha escalado ininterrumpidamente posiciones en la liga moldava, en la que ya es segundo, a un punto del líder Petrocub, pero con tres partidos menos.

Su técnico, el ucraniano Yuri Vernidub, un auténtico héroe en Transnistria, ha decidido acuartelar a sus jugadores. Ni entrevistas ni entrenamiento hasta la víspera del duelo. Llegaron muy castigados a los partidos con el equipo italiano. Las dos semanas de la ventana de selecciones llegaron en el momento justo.

Vernidub es un hombre de ideas fijas. Su guardia pretoriana son diez jugadores. El portero griego Athanasiadis es un seguro de vida. La pareja de centrales, el peruano Dulanto y el colombiano Arboleta, también son una garantía. El brasileño Cristiano ha sido un auténtico descubrimiento en la banda izquierda. Los 'tres tenores' del centro del campo madridista que llegan de exhibición en Granada, se las verán con el luxemburgués Sebastien Thil, que ha marcado ya en Madrid y Milán, y el ghanés Addo, que se complementan a la perfección. El colombiano Frank Castañeda siempre busca a Traore, un fijo en la punta de ataque.

La única duda radica en el segundo delantero. El uzbeko Yakhshibóev parte con ventaja, pero no ha visto puerta en los últimos partidos. El sábado ante el Floresti (1-3), colista de la liga moldava, el titular fue el brasileño Bruno. En Milán inició el brasileño, en casa el uzbeko. En liga también se han alternado. La tercera vía sería el ghanés Khalid, que ha marcado en los últimos cuatro partidos ligueros.

La pandemia ha reducido el aforo del Stadionul de Tiráspol a la mitad, por lo que unas 6.500 personas asistirán a un encuentro histórico.

- Alineaciones probables:

Sheriff: Athanasiadis; Cristiano, Arboleda, Dulanto, Costanza; Addo, Thil, Kolovos, Castañeda; Bruno y Traoré.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinicius y Benzema.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Estadio: Stadionul de Tiráspol.

Hora: 21.00 (20.00 GMT).