EEUU.- Conceden indemnizaciones millonarias a las víctimas de las protestas de extremaderecha de Charlottesville en 2017

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Un tribunal federal de Estados Unidos ha fallado este martes a favor de nueve de los afectados durante las protestas organizadas por grupos de extremaderecha y supremacistas blancos en agosto de 2017 en Charlottesville, otorgándoles indemnizaciones de hasta 25 millones de dólares (22 millones de euros).



Después de tres días de deliberaciones, los miembros del jurado, formado por siete blancos y cuatro negros, han acordado que los acusados habían quebrado las leyes de odio racial del estado de Virginia, sin embargo, no han podido llegar a un veredicto sobre las acusaciones federales que se presentaron contra ellos.



No obstante, la defensa de dos de los demandantes, Roberta Kaplan y Karen Dunn, ha acogido con beneplácito el fallo del tribunal y han celebrado que "finalmente" se ha hecho justicia después de aquel "horrible fin de semana" de agosto de 2017.



"El veredicto de hoy envía un mensaje alto y claro de que los hechos importan, la ley importa y que las leyes de este país no tolerarán el uso de la violencia para privar a las minorías raciales y religiosas del derecho básico que todos compartimos a vivir como ciudadanos libres e iguales", ha enfatizado.



Bajo el lema 'Unite the Right' ('Unid a la Derecha') miles de reconocidos racistas y supremacista blancos acudieron a las movilizaciones convocadas para protestar contra la retirada de una estatua del general confederado Robert E. Lee.



Las protestas fueron respondidas por una manifestación antifascista en la que irrumpió con su vehículo James Alex Fields, atropellando a los asistentes y provocando la muerte de Heather Heyer. Un delito por el que fue condenado a varias cadena perpetuas en 2019.



Fields, quien ha sido condenado en esta ocasión a pagar doce millones de dólares, es uno de las catorce personas, algunas de ellas con reconocidos vínculos con la extrema derecha como Jason Kessler o Richard Spencer, y diez organizaciones acusadas por estas revueltas.