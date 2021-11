Ecuador.- El presidente de Ecuador indulta a presos con el objetivo de reducir el hacinamiento en las cárceles

07-06-2017 Unos 3.000 presos de las cárceles de Ecuador podrían ser liberados o beneficiarse de una reducción de la pena gracias a una de las últimas iniciativas del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, antes de dejar su cargo POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR SOCIEDAD ARNE HODALIC



Firma dos decretos para indultar a sentenciados por infracciones de tránsito y enfermos terminales



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha firmado este lunes dos decretos para indultar a presos sentenciados por infracciones de tránsito y personas con enfermedades terminales con el objetivo de reducir el hacinamiento en las cárceles del país, que enfrentan este problema además de una creciente inseguridad por conflictos entre pandillas.



Lasso ha ratificado el indulto presidencial, consistente en el perdón total de la pena de privación de libertad, con el decreto 264, lo que supone que se dará este beneficio a aquellos condenados por infracciones de tránsito "que no impliquen muertes ni lesiones".



En concreto, afectará a aquellos infractores sentenciados bajo el artículo 383, que marca una pena de 15 días y retiro de cinco puntos del carnet de conducir para aquellos que conduzcan un vehículo en mal estado, y el 386, que establece una condena de tres días, multa de un salario básico y diez puntos menos por transitar sin licencia, faltas a la autoridad o exceder la velocidad.



Según la orden de indulto de Lasso, la eliminación de la privación de libertad "no extingue la obligación de la reparación integral que cada uno de los receptores del indulto tenga a su cargo" ni "las multas u otras penas impuestas mediante sentencia ejecutoriada".



Por otro lado, el mandatario ecuatoriano ha firmado el decreto 265 para dar el indulto a los presos con enfermedades catastróficas o terminales, y a aquellos quienes padezcan tuberculosis multidrogorresistentes y coinfección TB-VIH, informa el diario ecuatoriano 'El Comercio'.



Para ser beneficiario del indulto, los arrestados deben cumplir con dos requisitos, tener una sentencia condenatoria ejecutoriada y no tener procesos penales pendientes en su contra. Con ello, el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad de Ecuador verificará los casos y, en caso de comprobarlos, remitirá a la autoridad judicial competente un informe para que se de inicio a al excarcelación.



Las cárceles de Ecuador viven una continua crisis de seguridad y violencia que ha dejado en lo que va de año 316 presos muertos, una cifra siete veces mayor a la registrada el año anterior.