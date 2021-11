David García, el coleccionista de minutos

El defensa de Osasuna David García (d), en una imagen de archivo. EFE/Jesús Diges.

Pamplona, 23 nov (EFE).- El futbolista de Osasuna David García es uno de los seis jugadores de campo de LaLiga Santander que más minutos acumula en sus piernas, tiempo en el que ha dejado ver que las mejoras producidas en las dos anteriores campañas en cuanto a su nivel son ya una realidad innegable.

El central de Ibero ha jugado hasta la fecha todos los minutos posibles, es decir, 1.260, algo único en su equipo. Es el jugador de Osasuna que junto a Darko, Kike García y Chimy Ávila ha vestido la camiseta en todas las citas del presente curso.

Acompaña en esta estadística a Le Normand (Real Sociedad), Cabrera (Espanyol), Pacha Espino (Cádiz) y a los también defensores del Rayo Vallecano, Catena y Fran García.

Esta formidable cantidad de minutos se debe a su gran estado físico, futbolístico y a la trascendencia de David en el juego de Osasuna. La cantidad de despejes por alto que efectúa el jugador de 27 años le han convertido en uno de los antiaéreos de la máxima categoría. Su corpulencia y su contundencia casi siempre salen ganadoras en la gran mayoría de duelos frente a sus oponentes.

A pesar de la derrota en el tramo final, la exhibición mostrada por García en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid no pasó desapercibida. Este no dio ni una concesión y se convirtió en el estandarte de su equipo y en uno de los más destacados del choque. Expuso su rabia y frustración nada más terminar la cita.

Además, en lo que va de Liga, ya ha igualado su mejor registro goleador desde que está en Osasuna (2 tantos), por lo que es muy probable que rompa este registro en las 24 jornadas que restan de campeonato.

El año pasado, el número 5 osasunista fue, con 35 apariciones, el tercer futbolista de campo con más minutos disputados de toda la Liga. 3.150 minutos frente a los 3.160 de Frenkie de Jong o los 3.249 de Marc Cucurella. Los porteros Álex Remiro, Courtois y Oblak fueron los únicos jugadores de Primera División que nos descasaron en toda la temporada.

Las habituales suplencias de Oier y Roberto Torres este año han hecho que García se haya tenido que abrochar el brazalete de capitán en varias ocasiones, algo que no le pesa y que cumple a la perfección ejerciendo de mano derecha de Jagoba Arrasate sobre el terreno de juego.

Su renovación hasta el 30 de junio de 2026 el pasado mayo calmó a una hinchada navarra con cierto miedo ante su posible salida. El club apostó fuerte por él y la cláusula de 20 millones de euros será un grueso muro para los equipos que se acerquen por las oficinas de El Sadar el próximo verano.